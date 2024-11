IZRAELSKI KANAL 12: Tel Aviv produžio bankarski sporazum sa Palestincima, zauzvrat obećanje SAD o vetu u UN

IZRAEL je pristao da produži za još godinu dana bankarski sporazum sa Palestinskom upravom (PA) kako bi izraelske banke mogle da posluju sa palestinskim, dok su zauzvrat SAD obećale da će staviti veto na priznanje palestinske države u UN, javio je izraelski Kanal 12.

Foto Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Prema navodima ovog kanala, sporazum je postigao izraelski ministar za strateška pitanja Ron Dermer pod snažnim pritiskom SAD da se taj dogovor produži zbog straha da će, ako se to ne dogodi, doći do sloma Palestinske uprave, preneo je Tajms of Izrael.

U protekla dva meseca, ministar finansija Bezalel Smotrič je pristajao samo da produži bankarski sporazum na po mesec dana, što je unelo veliku neizvesnost povodom mogućnosti raspada PA.

Kabinet za bezbednost takođe je glasao za produženje sporazuma za još godinu dana, nakon što je ministrima izložena pozicija Saveta za nacionalnu bezbednost koji se izjasno u korist produženja zbog strahovanja da bi, u suprotnom, to moglo imati velike bezbednosne i diplomatske posledice.

(Tanjug)

