RUSIJA će postići da Vašington „zadrhti i zanemi“ zbog posledica njegove umešanosti u sukob u Ukrajini, izjavio je za Sputnjik zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjabkov.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova / Arhiva

On je istakao da američki planeri, američki političari sa neverovatnom lakoćom diskutuju o teritorijama na kojima se može primenjivati njihovo oružje, o dometu primene njegovih sredstava.

- To je potvrda da su SAD postale strana u sukobu - ocenio je diplomata.

Prema njegovim rečima, takva situacija bi pre izvesnog vremena izazvala „jezu i zapanjenost” u Vašingtonu.

- Trenutno se to ne dešava. Ali, mi ćemo postići da drhte i zaneme. Ipak, treba im dati do znanja da ono što mi sada preduzimamo ima za cilj upravo to - naglasio je diplomata.

On je dodao da Sjedinjene Države neprestano šalju signale „upozorenja“.

Foto: Jutjub/DW News/Attitude Trending

Oni se „redovno šalju – i verbalni i materijalni, u obliku, na primer, testa i borbenog lansiranja novog sistema srednjeg dometa zvanog Orešnik - rekao je Rjabkov.

Prethodno, koordinator za strateške komunikacije Bele kuće Džon Kirbi potvrdio je da Ukrajina ima dozvolu da koristi američke rakete dugog dometa „atakams“ za udare na Kursku oblast i „pored nje“, objašnjavajući to potrebom za samoodbranom.

Podsetimo, ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je nakon toga ukaz kojim se odobrava ažurirana nuklearna doktrina – Osnove geopolitike u oblasti nuklearnog obuzdavanja.