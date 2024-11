UKOLIKO se snage NATO-a pojave u Ukrajini, to će značiti stupanje u rat protiv Rusije i imaće katastrofalne posledice po čitav svet, upozorila je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Foto: Profimedia

- Možda do njih to ne dopire, ali pojava kontingenata NATO-a na teritoriji Ukrajine značiće stupanje Alijanse u rat protiv naše zemlje, o tome smo im već mnogo puta govorili, da će to dovesti do katastrofalnih posledica ne samo za Evropu, nego i ceo svet - rekla je Zaharova povodom izjave šefa diplomatije Estonije o neophodnosti slanja vojnika evropskih država u Ukrajinu.

Ona je na brifingu za novinare prokomentarisala i otvaranje NATO baze u Poljskoj, istakavši da to vodi ka povećanju nivoa nuklearne opasnosti.

- To je provokacija Vašingtona - rekla je ona.

Podsetimo, američka baza sa sistemima protivraketne odbrane „edžis“ otvorena je nedavno na severu Poljske, 165 kilometara od granice s Rusijom.

Ona je dodala i da je baza protivraketne odbrane u Poljskoj odavno na spisku prioritetnih ciljeva za rusku vojsku.

Otvaranje američke baze vodi ka povećanju strateških i nuklearnih rizika, istakla je ona.

Zaharova je rekla i da rukovodstvo Moldavije, „pružajući ruke“ ka NATO-u, pretvara zemlju u logističku bazu za snabdevanje ukrajinske vojske.

Iako je većina Moldavaca protiv zbližavanja s NATO-om, rukovodstvo nastavlja da gura zemlju ka Alijansi, navodeći da mu je prioritet da očuva status pouzdanog partnera, rekla je ona.

U praksi to znači forsiranje transformacije zemlje u logističku bazu za snabdevanje ukrajinske vojske, zaključila je Zaharova.

(Sputnik)