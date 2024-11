"PRIKOVANI SU UZA ZID" Oglasila se Zaharova: Krah Zapada se ne može sakriti

SVET svedoči stravičnom krahu zapadne ideologije, koji više ne može da se sakrije, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

Foto: Profimedia

- Čitav svet, globalna većina, videla je stravičan krah zapadne ideologije i to je nemoguće sakriti. Mogu to da sakriju samo od sopstvenih građana, jer, takoreći, drže upravljaju televizijskim kanalima i medijima - rekla je ona za radio Sputnik.

- Zemlje, koje ne blokiraju alternativne medije i slobodu govora, sve su razumele i videle da su eksperimenti Zapada postali krvavi - dodala je.

- Zapad ide samo do kraja – do poslednjeg Ukrajinca, kao što su svi oni pokazali, do uništenja ukrajinske državnosti. Nemaju kočnice, tako da ne treba govoriti o raskolu Zapada, to je sve drugostepeno. Treba reći da je sama ideologija trula, sama ideologija pokazuje da su oni koji su je izmislili umobolnici koji propovedaju monstruoznu filozofiju destrukcije, spremni da učine sve zarad svojih maničnih ideja i misli - istakla je Zaharova.

Zapad ne može da prizna poraz jer nije navikao na to - naglasila je diplomata, objašnjavajući da su predstavnici zapadnih zemalja navikli da sede na dve stolice i da menjaju maske.

- Nisu navikli da priznaju da nisu u pravu, da su dvolični, ali su sada prikovani uza zid. Sami su obelodanili svoju filozofiju koju primenjuju u kontekstu Ukrajine. Uzdigli su Zelenskog na pijedestal, na glavu mu stavili krunu od limenih konzervi, ogrnuli ga plaštom od dolara i bacili mu pod noge 'ukidanje Rusije'. Oni su tog ludaka podigli na pijedestal i počeli da mu se klanjaju - zaključila je Zaharova.



(Sputnik)

