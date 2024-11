INDIJA: Svet se umorio od ukrajinskog konflikta

SVET se umorio od ukrajinskog konflikta i čeka njegovo razrešenje, izjavio je šef diplomatije Indije Subramanjam Džaišankar na „Samitu lidera“ koji je organizovan u Nju Delhiju.

Tanjug

-Mislim da je svet na neki način iscrpljen. Mislim da ovaj sukob ima ogromnu cenu. Nastupilo je vreme kada postoji ogromna potreba da se pronađe nekakvo rešenje, rekao je on.

Govoreći o ulozi Indije u rešavanju ukrajinskog konflikta, ministar je rekao da Nju Delhi nije predložio nikakav mirovni plan.

„Ne mislimo da je to naša stvar. Naša stvar je da pronađemo način kako da obe strane dovedemo do tačke gde mogu da sarađuju. Stvar je u tome da na kraju krajeva oni moraju da sarađuju. Niko drugi ne može da reši njihov problem ako oni sami to ne žele“, rekao je Džaišankar.

Indijski ministar je dodao i da je na početku konflikta rukovodstvo njegove zemlje bilo veoma skeptično po tom pitanju.

„Međutim, kako je vreme odmicali, sve više i više zemalja, uključujući i zapadnih, su nam govorili da nastavimo u tom duhu, da vide u tome korist“, rekao je Džaišankar.

