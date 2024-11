"OSTAVLJAMO IZA SEBE NAJJAČU EKONOMIJU NA SVETU": Bajednovo prvo obraćanje nakon izbora

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džo Bajden, obratio se naciji nakon pobede Donalda Trampa na predsedničkim izborima koji su se održali ovog utorka.

Tanjug

"Ostavljamo iza sebe najjaču ekonomiju na svetu" - Jasno je, pod pretpostavkom da to izdržimo, ima toliko, toliko toga što možemo da uradimo i uradićemo na osnovu načina na koji je zakon usvojen, i to je zaista istorijski. Znate, mi ostavljamo iza sebe najjaču ekonomiju na svetu. Znam da su ljudi još uvek povređeni, ali zajedno smo promenili Ameriku na bolje. Narode, svi to znate, neuspesi su neizbežni, ali odustajanje je neoprostivo. Zapamtite, poraz ne znači da smo poraženi. - rekao je. Tanjug "Ne možete da volite svoju zemlju samo kad pobeđujete"

- Znate, borba za dušu Amerike, od samog našeg osnivanja, uvek je bila stalna debata i bitna je i danas. Znam da je za neke ljude vreme za pobedu, što je očigledno. Za druge je to vreme za gubitak. Zemlja bira jedno ili drugo. Mnogo puta sam rekao da ne možete da volite svoju zemlju samo kad pobeđujete. Ne volite svog komšiju samo kada se slažete, bez obzira za koga ste glasali. - rekao je.

Tanjug

Izbori su validni

Istakao je ''integritet američkog izbornog sistema“ nakon gubitka izbornog kandidata njegove potpredsednice Kamale Haris 2020.

Novoizabrani predsednik Donald Tramp je u više navrata dovodio u pitanje američki izborni sistem nakon svog izbornog poraza 2020. godine, šireći lažne tvrdnje o prevari birača i pokrenuvši niz pravnih izazova u državama koje se menjaju.

A u mesecima pre predsedničkih izbora 2024. on je posejao dodatnu sumnju u izborni sistem, iznoseći neosnovane tvrdnje da su demokrate nameštale izbore, što je rezultiralo rastućim pretnjama izbornim radnicima.

U svom govoru, Bajden se zahvalio izbornim radnicima.

- Moramo da izrazimopoštovanje svim našim izbornim radnicima koji su se razbili, rizikovali na samom početku. Treba da im se zahvalimo, da im se zahvalimo za popunjavanje biračkih mesta, brojanje glasova, zaštitu samog integriteta izbora - rekao je Bajden.

- Mnogi od njih su volonteri koji to rade jednostavno iz ljubavi prema svojoj zemlji, a kao što su oni radili, kao što su obavljali svoju dužnost kao građani, ja ću obavljati svoju dužnost predsednika - rekao je Bajden.

Tanjug

Narod zaslužuje ''mirnu i uređenu” tranziciju

Bajden je rekao da američki narod zaslužuje ''mirnu i uređenu” tranziciju nakon pobede novoizabranog predsednika Donalda Trampa ove nedelje.

- Više od 200 godina Amerika je sprovodila najveći eksperiment samoupravljanja u istoriji sveta- rekao je Bajden iz Ružinog vrta.

- To nije hiperbola. To je činjenica. Gde narod, narod glasa i bira svoje vođe, i to mirno. A mi smo u demokratiji. Volja naroda uvek pobeđuje. Juče sam razgovarao sa novoizabranim predsednikom Trampom da mu čestitam na pobedi i uverio sam ga da ću usmeriti celu svoju administraciju da radi sa njegovim timom kako bi se obezbedila mirna i uređena tranzicija. To je ono što američki narod zaslužuje. - dodao je.

Tanjug

Pohvale za Kamalu

Bajden je pohvalio potpredsednicu Kamalu Haris zbog njenog "pravog karaktera" u primedbama nakon njenog poraza na izborima.

- Ona je vodila inspirativnu kampanju i svi su morali da vide nešto što sam ja rano naučio da toliko poštujem, njen karakter. Ona ima kičmu kao ramrod i ima sjajan karakter, pravi karakter - rekao je Bajden.

- Dala je sve svoje srce i trud. Ona i ceo njen tim treba da budu ponosni na kampanju koju su vodili. - dodao je.

Istakao je takođe i uticaj njegove administracije tokom svog obraćanja.

- Mnogi deo posla koji smo uradili već oseća američki narod“, rekao je on. „Ali velika većina toga se neće osetiti — osetiće se u narednih 10 godina. Imamo zakon koji smo usvojili i koji je samo, tek sada, stvarno počeo - rekao je Bajden.

Predsednik je rekao da je pod njegovom administracijom obavljeno preko bilion dolara infrastrukturnih radova, koji će promeniti živote ljudi u ruralnim zajednicama i zajednicama koje su u „stvarnim poteškoćama“.

