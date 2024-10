ON NE RAZUME PRAVA ŽENA Kamala uperila prst u Trampa - "To je uvrediljivo za sve"

KANDIDATKINjA demokrata na predsedničkim izborima u SAD Kamala Haris izjavila je danas da komentar republikanskog kandidata Donalda Trampa u vezi sa ženskim pravima pokazuje da on ne razume prava žena "da donose odluke o sopstvenim životima, uključujući i o svojim telima".

Foto: Tanjug/AP

- Usput, mislim da je to uvredljivo za sve - rekla je Haris u Viskonsinu, preneo je AP.

Ona je rekla da je ta primedba deo obrasca zabrinjavajućih Trampovih izjava.

Haris, koja je i potpredsednica SAD, rekla je da je to "samo poslednje u dugoj seriji" izjašnjavanja bivšeg predsednika o tome šta misli o ženama.

Trampove primedbe izrečene su dok se bivši predsednik SAD bori da se poveže sa ženama glasačima, dok Haris poručuje ženama u obe stranke da treba da budu slobodne da donose sopstvene odluke o svom telu, i da će uslediti nova ograničenja ako Tramp bude izabran za predsednika na izborima 5. novembra, navodi AP.

Tramp je imenovao trojicu sudija u Vrhovnom sudu SAD koji su formirali konzervativnu većinu koja je poništila federalna prava na abortus, a povodom toga počeo je da tvrdi u izbornoj kampanji na javnim događajima i u objavama na društvenim mrežama da će "zaštititi žene",

Na mitingu u sredu uveče u blizini Grin Beja u Viskonsinu, Tramp je rekao svojim pristalicama da su ga saradnici pozvali da prestane da koristi tu frazu jer je "neprikladna" i dodao da je on na to svojim pomoćnicima rekao da će uraditi to "sviđalo se to ženama ili ne", i da će ih on "zaštititi".