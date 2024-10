BRIKS VEĆ STVARA NOVI POREDAK: Analiza "Novosti" - koliko su realni ciljevi upravo završenog samita u Kazanju

KAZANjSKA deklaracija suštinski izražava političku volju, vrednosti i ciljeve za koje se grupacija BRIKS zalaže i zbog čega je i postala toliko privlačna za sve rastuće ekonomije zemalja u razvoju, ali i za mnoge druge. Mnoge ciljeve su članice već ostvarile udruživanjem i jedinstvom po pitanju mnogih tema. Sve stvari koje su predložene u završnoj deklaraciji sigurno će biti sprovedene. Nema razloga za bilo kakve dileme da će se zacrtani ciljevi ostvariti jer su do sada, između ostalog, pokazali da je moguće da se ustanovi Nova razvojna banka sa solidnim kapitalom koja neprekidno ulaže milijarde dolara u infrastrukturne i energetske projekte.

Foto: Tanjug/AP

Sagovornici "Novosti" ovako sumiraju domete Samit BRIKS-a u Kazanju. Među najvažnijim stavkama završne deklaracije izdvaja se posvećenost multilateralizmu, očuvanju centralne uloge UN u međunarodnom sistemu, pronalazak alternative dolaru.

- Multipolarnost kojoj teže ove zemlje je već stvorena. Većina svetskog BDP-a se stvara u ekonomijama ovih zemalja. Oni menjaju globalni, finansijski i monetarni sistem samim tim što se drastično i ubrzano smanjuje upotreba dolara.Kada budu aktivno i fokusirano radili na koordinaciji svojih delovanja, u okviru mnogih međunarodnih organizacija, rezultati će biti vrlo vidljivi - kaže profesorka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.

Ona podseća da Kina i Rusija već trguju u rubljama i juanima, te da Saudijska Arabija naftu ne prodaje u dolarima, već u bilo kojoj valuti:

- Tehnologija im je omogućila da koriste obračunske valute koje se oslanjaju na "blokčejn" koji je svima dostupan, besplatan i bezbedan. Rade na tome i na stvaranju jednog drugog sistema kontrole međunarodnih plaćanja, paralelanog sistema "Sviftu" i to je realnost koja se ubrzano širi. Ti ciljevi su realistični, jer ovo nisu male zemlje, već velike ekonomije, ključne izvoznice energenata, žita, đubriva, minearala. To je garancija da ono za šta su one opredeljene da će biti sprovedeno. A stvaranje nove valute je vrlo krupna stvar koja bi podrazumevala stvaranje kompaktnog međunarodnomonetarnog sistema kakav još među ovim državama ne postoji, niti može da nastane u bliskoj budućnosti - objašnjava sagovornica.

Profesorka Mitrović smatra da se institucije BRIKS upravo grade:

- Oni moraju imati neke zajedničke ekonomske imenitelje, odnosno, ciljeve i standarde koje svako mora da ispuni da bi postao deo ovog sistema kako bi zaista postao operativan. Standardizacija je vrlo složen i dugotrajan posao.

Bivši šef diplomatije SRJ Živadin Jovanović za "Novosti" podseća da je ovogodišnji samit BRIKS-a održan u uslovima globalne konfrontacije i pokušaja određenih snaga da povrate atmosferu Hladnog rata i unipolarni poredak.

- Samit je pokazao da je to velika iluzija i da povratak na hegemonizam i dominaciju nije moguć - ocenjuje Jovanović. - Zemlje Afrike, Latinske Amerike, Azije ne boje se više američke dominacije, pretnji i ucena, koliko neke evropske zemlje. Reč je o skupu sa najvećim ekonomijama na planeti, među kojima su i dve stalne čanice Saveta bezbednosti UN, Rusija i Kina, i nema razloga za sumnju da su ciljevi BRIKS-a iz Kazanja više nego realni.

Jovanović ističe da su zemlje BRIKS-a već smanjile svoju zavisnost od dolara u međusobnoj razmeni:

- Ona se ne zaustavlja, već je za 50 odsto izbačena iz trgovine polovine čovečanstva. Ogromna većina sveta neće više držati novac u dolarima niti u zapadnim bankama, jer je praksa pokazala da je to ogroman rizik za svaku zemlju. BRIKS ima veliki problem što ne može u kratkom roku da primi sve one koji žele da im se pridruže. Sada je Zapad u situaciji da se prilagodi novoj realnosti, opstati ili nestati.

Putinova izolacija iluzija BIVŠI ministar spoljnih poslova SRJ Živadin Jovanović istakao je da je ruski predsednik Vladmiri Putin kao domaćin samita BRIKS-a dokazao da od njegove izolacije u svetu nema ništa. "To je jedna od mnogih iluzija. Videlo se da su to sve floskule koje su usmerene da umanje značaj Rusije i Putina. Sve to što je nametano protiv Rusije vratilo se kao bumerang Zapadu. Putin je doživeo najveće priznanje koje jedan državnik može da dobije. Pokazalo se da Rusija ni Putin nisu izolovani i što je poražavajuće za Zapad da globalna većina ceni šefa Kremlja, a ne lidere nekih zapadnih zemalja, pogotovo evropskih, koji su jednostavno vazali SAD", kaže Jovanović.