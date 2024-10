TRAMP ZAPRETIO KINEZIMA: Žamo mi je što ovo radim, ali ako uđete na Tajvan....

REPUBLIKANSKI predsednički kandidat SAD Donald Tramp izjavio je danas da će Kini uvesti dodatne carine ukoliko odluči da "uđe na Tajvan".

Foto: AP Photo/Rick Bowmer

- Rekao bih: ako odete na Tajvan, žao mi je što ovo radim, ali platićete porez, od 150 do 200 odsto - rekao je bivši predsednik SAD u intervjuu za list Volstrit džornal (The Wall Street Journal), govoreći o Kini, koja Tajvan smatra svojim regionom.

Upitan da li bi u tom slučaju upotrebio vojnu silu, Tramp je rekao da do toga neće doći, jer ga kineski predsednik Si Đinping poštuje.

- Ne bih morao (da koristim vojnu silu), jer me on poštuje i zna koliko sam lud - rekao je Tramp.

On je u intervjuu govorio i o ratu u Ukrajini, ponovivši svoju tvrdnju da do tog rata ne bi ni došlo da je on na vlasti.

- Rekao sam Putinu: 'Vladimire, imamo odlične odnose... Vladimire, ako kreneš na Ukrajinu, udariću te tako jako da toga nećeš ni biti svestan - rekao je Tramp.

Predsednički izbori u Americi biće održani 5. novembra.