PUTIN JASAN: Sport treba da bude dostupan svima u Rusiji, jača se demografija, a tako i suverenitet

SPORT i fiskultura u Rusiji moraju biti dostupni svima, sport doprinosi jačanju demografije, a samim tim i jačanju snage i suvereniteta čitave zemlje, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin.

Putin boravi u radnoj poseti Ufi gde učestvuje na Međunarodnom sportskom forumu „Rusija – sportska država“.

- Važno je da što više građana Rusije svih uzrasta, i odraslih i dece i mladih, biraju takve vrednosti, da svi širom zemlje imaju mogućnost da se redovno bave sportom i fizičkom kulturom - rekao je predsednik Rusije koji je obišao i novi Centar za mačevanje.

Ruski predsednik je najavio da će se u Rusiji na godišnjem nivou graditi minimum 350 sportskih objekata i da je za te potrebe u narednih šest godina izdvojeno 65 milijardi rubalja (oko 667 miliona dolara).

On je dodao i da se 56,8 odsto Rusa redovno bavi sportom , ali da to nije dovoljno.

Putem video veze on je otvorio šest sportskih objekata u različitim delovima Rusije - Ufi, Neftekamsku, Đeržinsku, Tuli i Južno Sahalinsku.

Putin je na forumu rekao da se Rusija, polazeći od ideala i principa sporta, prema svim protivnicima odnosi sa uvažavanjem.

"Oslanjamo se na istinske ideale i principe sporta. A to su solidarnost, pravednost, slavljenje ljudskog duha, snage i intelekta. To je poštovanje prema suparniku. Prema jakim suparnicima, prema svim suparnicima se odnosimo sa uvažavanjem", naveo je Putin.

Kako je rekao, Rusija bira put uzajamnog poštovanja, otvorenosti i ravnopravnosti u svim sferama međunarodne saradnje.

