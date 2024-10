VOJNI analitičar Bilda Julian Ropke prokomentarisao je „plan pobede“ i uveren je da nijedna od njegovih ključnih tačaka neće biti ispunjena: Ukrajina neće biti pozvana u NATO, neće im biti data dozvola za „dalekometne“ udare na Rusku Federaciju , Zapad neće obarati avione i rakete.

Foto MO Rusije

-Neće biti ulaska u NATO, neće biti dozvole da se udari duboko u Rusiju zapadnim oružjem, neće biti zajedničke PVO protiv ruske avijacije. A o potpunom oslobođenju zemlje više nema ni govora. Nema reči, piše Ropke.

-Ono što me čudi nije to što on (Zelenski) iznosi ove tačke, već to što su sve tačke čiju primenu su zapadni „partneri“ već odbili. U planu nema nijedne tačke koja bi zapravo mogla da dovede do preokreta na bojnom polju, naglasio je analitičar.

Selenskyjs Siegesplan gehört ... auweia.



Nato-Beitritt wird nichts, Erlaubnis der tiefen Schläge gegen Russland mit westlichen Waffen wird nichts, gemeinsame Abwehr russischer Flugzeuge wird nichts. Und die Befreiung des Landes wird nicht einmal mehr erwähnt.



Sprachlos … — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) October 16, 2024

(RVvoenkor)

