RUSOFOBIJA na Zapadu nastavlja toliko da raste da atmosfera u Evropskoj uniji po stepenu mržnje prema Rusiji podseća na vreme nacista, izjavio je poslanik u Evropskom parlamentu iz Slovačke Ljuboš Blaga.

- Žao mi je što ovo kažem, ali istina je da rusofobija na Zapadu nastavlja da raste. Atmosfera i u Evropskom parlamentu i u državama-članicama EU ponekad podseća na nacističko doba 1930-ih i 1940-ih. Vidim istu takvu mržnju prema Rusiji. Vidim isto takvo huškanje na rat - rekao je Blaga.

On je dodao da se na Zapadu krši sama sloboda govora ako se neko izjasni protiv rata.

- Kao slovački političar, siguran sam da su nam potrebni dobri odnosi sa Ruskom Federacijom. Mi Ruse ne doživljavamo kao neprijatelje. Mi ih vidimo kao prijatelje, jer su nas oslobodili od fašizma tokom Drugog svetskog rata. I zato sam došao u Moskvu da izrazim zahvalnost Rusima i drugim narodima Sovjetskog Saveza za oslobađanje od fašizma. Došao sam ovde da se izvinim za rusofobiju na Zapadu - naglasio je slovački evroposlanik.

Prema njegovim rečima, dolazak u Rusiju za njega je bio prilika da pošalje signal zapadnom društvu da je podsticanje konfrontacije put koji ne vodi nikuda.

- Potrebna nam je deeskalacija sukoba sa Rusijom... Ako ovako nastavimo, mislim da ćemo biti u opasnosti, naša deca će biti u opasnosti, jer bi eskalacija mogla da dovede do nuklearnog rata. A niko želi da učestvuje u nuklearnom sukobu - rekao je Blaga.

On je primetio da oni koji se protive američkom imperijalizmu moraju da se plaše za svoje živote, a to je loše za evropsku demokratiju.

- Shvatio sam da ako si protiv američkog imperijalizma, onda treba da se plašiš za svoj život. A to je loše za evropsku i anglosaksonsku demokratiju i ja to kritikujem. Ali ipak morate biti jaki i hrabri. Zato sam odlučio da, kao prvi političar iz vladajuće koalicije i vlade Slovačke, odem u Rusiju i pokažem da nam je potrebna hrabrost da zaštitimo svoju decu i odbranimo mir - istakao je on.

On je dodao da atentati na političare koji se protive bezuslovnoj podršci Kijevu, kao što su bivši američki predsednik Donald Tramp i slovački premijer Robert Fico, predstavljaju „zastrašujuću situaciju“.

- Mog dobrog prijatelja, premijera Fica, umalo nisu ubili samo zato što ima svoje mišljenje o ukrajinskim i drugim pitanjima... Ako treba da se plašimo za svoje živote, jer imamo slobodu govora i želimo da govorimo istinu, ne mislim da su to demokratija i sloboda - naglasio je evroposlanik.

Prema njegovim rečima, Trampa su hteli i da ubiju, jer želi da reši sukob sa Rusijom.

- Ne mislim da je to realna budućnost Evropske unije i zapadnog sveta - zaključio je Blaga.

