RAT u Ukrajini – 933. dan.

Foto: Tanjug/AP

Predsednik Dume: NATO je postao učesnik sukoba u Ukrajini

NATO je postao učesnik sukoba u Ukrajini, rekao je predsednik Dume Vjačeslav Volodin, prenosi Sputnjik.

"Pod paravanom ukrajinske vojske zapravo ratuje NATO. Ranije su to bili savetnici i instruktori, a sada plaćenici i čitave jedinice kore koriste oružje NATO. Oni određuju na koje gradove u našoj zemlji će se izvoditi napadi, usaglašavaju aktivnosti i izdaju naređenja", napisao je Volodin na društvenim mrežama.

Prema njegovim rečima, SAD, Nemačka, Velika Britanija i Francuska, razmatrajući dozvolu da Kijev gađa rusku teritoriju oružjem velikog dometa, pokušavaju da zapravo sami sebi daju dozvolu za agresiju.

"To nije ništa drugo nego pokušaj da se zakamuflira i prikrije sopstveno direktno učešće u sukobu", zaključio je predsednik Dume.

Zamenik ruskog ministra odbrane Aleksandar Fomin rekao je da države NATO pripremaju planove za slanje svojih snaga u Ukrajinu s ciljem da primoraju Rusiju na pregovore u skladu sa zahtevima Kijeva.

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je u četvrtak da će upotreba zapadnog oružja dugog dometa protiv Rusije značiti direktno učešće zemalja NATO u konfliktu u Ukrajini.

„Ako ova odluka bude doneta, to će značiti direktno učešće zemalja NATO-a, SAD i evropskih zemalja u rat u Ukrajini. To je njihovo direktno učešće. I to, naravno, bitno menja samu suštinu, samu prirodu sukoba. To će značiti da su zemlje NATO-a, SAD i evropske zemlje u ratu sa Rusijom. A ako je to tako, onda ćemo doneti odgovarajuće odluke na osnovu pretnji koje će nam biti stvorene”, istakao je Putin.

Oglasio se američki oficir o namerama Zapada

Zapadne zemlje veoma rizikuju time što nameravaju da Ukrajini dozvole udare u dubinu ruske teritorije, ocenio je američki oficir u ostavci Danijel Dejvis.

"Bukvalno se igramo vatrom čineći takve korake", rekao je on za Jutjub kanal "Dip dajv".

Osam dronova oboreno iznad Brajnske oblasti

Osam dronova oboreno je iznad Brajnske oblasti, četiri iznad Belgorodske, tri iznad Kurske i po dva iznad Orlovske i Smolenske oblasti, a jedan iznad Kaluške oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Eksplozije iz pravca skladišta ukrajinske vojske u Odesi

Koordinator proruskog pokreta otpora u Nikolajevu Sergej Lebedev izjavio je za Sputnjik da su na periferiji Odese iz pravca železničke stanice gde se nalaze skladišta ukrajinske vojske odjeknule eksplozije.

U ruskom napadu na selo kod Harkova ima poginulih

U ruskom granatiranju u jednom selu u oblasti Harkov na severoistoku Ukrajine poginule su tri osobe, a povređeno je devet, saopštili su regionalni tužioci, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da je jedna osoba preminula od zadobijenih povreda u bolnici nakon napada na selo Borova, jugoistočno od Harkova. Harkov je drugi po veličini grad u Ukrajini i česta meta ruskih udara.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je ranije saopštilo da su hitne službe radile na mestu prvobitnog napada kada su ga moskovske trupe ponovo granatirale. Među povređenima su i tri spasioca.

Tužioci su takođe izvestili da je pet osoba povređeno u ruskom vazdušnom napadu na grad u okrugu Kijevski u Harkovu.