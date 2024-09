MOĆNI NOSAČ "SUDNJEG DANA": Nova ubitačna "Nuklearna pesnica" ruske vojne industrije

KADA je prošle nedelje ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov otkrio da njegova zemlja menja doktrinu o upotrebi nuklearnog naoružanja, nagovestivši da će sadržati i mogućnost preventivnog nuklearnog udara, kakvu imaju SAD, najzad su se upalili "lampice" upozorenja u NATO alijansi.

Foto Slobodan Oraščanin

Nešto ranije, a pre Lavrovljevih upozorenja Zapadu zbog umešanosti u rat u Ukrajini, na Međunarodnom vojnotehničkom forumu "Armija 2024" (od 12. do 14. avgusta) prikazana je i nova udarna pesnica ruskog atomskog odvraćanja. Raketa RS-24 je projektovana da pogađa strateške ciljeve na udaljenosti do 11.000 km, po nekim izvorima i do 13.000 kilometara.

Projektil RS-24-YARS prikazivan je na otvorenom delu izložbenog prostora.

Interkontinentalna balistička raketa pete generacije RS-24 YARS nosač nuklearnih glava je savremena raketa "sudnjeg dana" i bila je izložena da podseti da je Rusija nuklearna sila sa najvećim brojem nuklearnih bojevih glava. Ali, YARS, prema važećoj nuklearnoj doktrini Ruske Federacije, nije predviđena kao sredstvo za napad, već za odvraćanje neprijateljske agresije. Njegova upotreba je ekstremna mera, koja je moguća samo kao odgovor na napad, odnosno tzv. uzvratni udar.

YARS sa interkontinentalnom balističkom raketom je strateški kompleks generacije sa interkontinentalnom balističkom raketom čija nuklearna punjenja čine deljive nuklearne glave koje mogu da probiju protivraketnu odbranu protivnika i da pogode do šest ciljeva na udaljenosti do 11.000 km. Ovaj sistem je modifikacija raketnog sistema iz sovjetskih vremena "Topolj-M". Preoružavanje ruskih strateških nuklearnih snaga je završeno 2023. godine kada je Topolj izbačen iz naoružanja. Zajedno sa drugim strateškim raketnim sistemima, YARS čini osnovu strateških raketnih snaga, u stvari, osnovu kopnenog dela ruske nuklearne trijade.

Nuklearna trijada je opšteprihvaćen termin za strateške nuklearne snage države koje uključuju tri komponente: stratešku avijaciju, kopnene interkontinentalne rakete i podvodne nosače nuklearnih raketa. Ovakva podela strateških nuklearnih projektila države obezbeđuje nemogućnost potpunog uništavanja borbenog nuklearnog arsenala u slučaju iznenadnog napada i pruža veću fleksibilnost u njegovoj primeni. Čak i pri punom uništenju nuklearnog arsenala dve komponente, treća treba da je sposobna da izvrši uzvratni udar, garantujući uništenje protivnika ili da pričini neprihvatljivu štetu i ujedno je faktor odvraćanja od tzv. prvog udara.

Postoje dve vrste kompleksa YARS - mobilni i stacionarni, koji je smešten u raketne silose. Sistemi bazirani na silosima su bolje zaštićeni od krstarećih projektila.

Rakete se nalaze duboko u silosima i zaštićene su armirano-betonskim poklopcem.

Mobilni sistemi se brže raspoređuju, zahvaljujući njihovoj pokretljivosti, neprijatelju je teže da odredi njihovu lokaciju, posebno u šumovitim područjima.

Pokretna YARS raketa je opremljena sistemom preračunavanja leta. Zahvaljujući tome, projektil se može lansirati sa bilo koje tačke duž rute borbenog dežurstva. Da bi se povećala sigurnost mobilnog kompleksa, u sastavu je lažni divizion, koji se sastoji od kompleksa na naduvavanje i simulatora rada motora. Odnosno, neprijatelju je teško da odredi gde je cilj mamac, a gde pravi kompleks. Mobilni raketni sistem smešten je na beloruski traktor MAZ-MZKT-79221.

Šasija na točkovima je teška 44 tone, ima veliku nosivost (80 tona), u pokretu dostiže brzinu od 45 km/č, ima domet krstarenja od 500 km. Saopšteno je da su konstruktori poboljšali manevarske karakteristike traktora posebno za sistem RS-24.

Raketa RS-24 ima višestruku bojevu glavu koja nosi tri do šest nuklearnih punjenja sa individualnim navođenjem, od kojih svako ima svoju unapred programiranu metu. Ova nuklearna punjenja omogućavaju da jedna raketa pogodi od tri do šest ciljeva. Ukupna snaga rakete može se razlikovati u zavisnosti od broja korišćenih bojevih glava i varira od 150 do 300 kilotona (jedno punjenje - 50 kt). Greška na cilju ne prelazi 150 metara, a s obzirom na to da je površina dejstva prečnika desetak kilometara, to je zanemarljiva greška.

YARS je neprekidno na borbenom dežurstvu, u režimu visoke borbene gotovosti, i sposoban da u svakom trenutku zada uzvratni udar onome ko se usudi da prvi napadne Rusiju.

Važan deo trijade

NUKLEARNA trijada" Ruske Federacije - sistem nuklearnog odvraćanja - ukljuje nuklearne podmornice, stratešku avijaciju, kao i interkontinentalne balističke rakete, čiji je istaknuti predstavnik YARS. Naziv sistema YARS se može dešifrovati kao "Raketa za nuklearno odvraćanje".

FORUM U KUBINKI JE VIŠE OD SAME IZLOŽBE, SLUŽI I KAO PODSETNIK DA JE DOMAĆIN VELIKA SILA

Zbog "svo" ovaj sajam bio samo za spcijaliste

MEĐUNARODNI vojnotehnički forum "Armija" održava se svake godine od 2015. godine u skladu sa naredbom ruske vlade. Organizator je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Forum "Armija" je više od same izložbe. Glavni izložbeni i poslovni delovi manifestacije održavaju se na teritoriji glavnog izložbenog mesta Ministarstva odbrane Rusije - kongresno-izložbenog centra "Patriot". Centar se nalazi u Kubinki, na oko 60 km od Moskve. Naoružanje i vojna oprema Kopnene vojske demonstrira se na obližnjem vojnom poligonu Alabino i vodenim površinama, a vazduhoplovni deo foruma odvija se na aerodromu Kubinka. Odvojene prikazi u okviru foruma organizuju se i u vojnim okruzima Ruske Federacije, kao i u Severnoj floti.

Od 2015. broj ljudi koji posećuju forum raste iz godine u godinu. Od tadašnjih 200.000, ove godine je izložbene eksponate posmatralo više od milion ljudi. Forum je dobio sveruski značaj, jer je velika većina posetilaca iz Rusije.

Velika atrakcija u Kubinki ove godine bio je jurišni dron "grom" nosivosti dve tone.

Mlazni dron veličine aviona nosi avio-bombe mase od 100 do 500 kg, vođene rakete na podesnim konzolama ispod krila i u trupu. Predviđen da dejstvuje na živu silu i tehniku u pozadini neprijatelja u sadejstvu sa borbenom avijacijom.

Prikazan je i sistem Pancir SMD-E koji služi za odbranu od dronova, a predstavljen je na štandu holding kompanije "Visokoprecizni kompleks". Modifikovani sistem namenjen je za zaštitu infrastrukturnih objekata od dronova i razvio ga je Konstruktorski biro "KBP" Tula.

Borbeni modul više nije na šasiji točkaša, umesto topova postavljene su rakete malog kalibra, a radar za navođenje je promenjen za praćenje malih ciljeva. Sada se borbeni modul može postaviti na krov zgrade, kao i na prilaze elektranama ili rafinerijama nafte. Borbeni komplet može da sadrži 12 raketa većeg dometa raspoređenih u 12 kontejnera ili 48 antidron raketa raspoređenih u kontejneru po četiri komada.

Kontejneri se mogu kombinovati u zavisnosti od procenjene ugroženosti. Daljina gađanja vazdušnih malogabaritnih ciljeva manje antidron rakete je do 7 km na visini do 5 km.

Kompleks Pancir-S1 je na mnogo načina superiorniji od sličnih stranih. Može da se rasporedi na položaje neverovatno brzo - za manje od pet minuta. Vreme reakcije "pancira" je samo četiri do šest sekundi, što je postalo apsolutni rekord među oružjem ovog tipa. Najnovije modifikacije kompleksa su sposobne da presretnu čak i rakete iz američkog sistema Himars, koje su smatrane neranjivim.

Na vojnotehničkoj izložbi "Armija 2024" prvi put je prikazano robotsko samohodno guseničarsko oruđe kalibra 122 mm na šasiji guseničara "klever" ("detelina") - "haubica D-30".

Najjednostavnije rečeno, radi se o haubici poznatoj širom sveta koju ruske trupe aktivno koriste tokom vojnih operacija, a koja sada može da se kreće i gađa bez posade, jer se njome upravlja daljinski sa udaljenosti do polovine kilometra.