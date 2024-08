NOVA ZAŠTITA ZA RUSKE TENOVE – SADA MOGU DA OBARAJU PROJEKTILE: Ruski tenkovi T-90M integrišu novi sistem aktivne zaštite Arena-M (VIDEO)

NAJSPOSOBNIJA operativna klasa glavnog borbenog tenka ruske armije, T-90M, imala je koristi od , dugo očekivanog i najavljivanog, značajnog povećanja mogućnosti preživljavanja na bojištu usled integracije sistema aktivne zaštite Arena-M za direktno eliminisanje pretnje.

Foto Tanjug/AP





Arena-M, nasuprot tome, koristi radarski sistem za kontinuirano nadgledanje okolnog okruženja za detektovanje dolazeće pretnje, a kada detektuje dolazni projektil automatski ga prati, izračunava njegovu putanju i primenjuje zaštitnu municiju da ga presretne i uništi pre nego što udari u tenk. Najpoznatiji sistem te vrste je izraelski Trofej, koji je integrisan u tenkove Merkava 4 od 2008. godine - iako sa, ne beznačajnim, početnim problemima sa performansama.

Foto Tanjug/AP

Rusija razvija sistem aktivne zaštite “hard kill” od 1990-ih, pri čemu je sistem Arena bio razvijen u više varijanti. Poboljšana varijanta Arena-M prvi put je predstavljena 2018. godine, a zvaničnici su najavili 2020. godine da će započeti integraciju na tenkovima T-90M do 2025. Smatra se da su uslovi sukoba u Ukrajini i eskalacije sukoba sa NATO-om dodali značajnu hitnost u razvoju sistema. Arena-M može da presreće rakete, projektile i visokoeksplozivne protivtenkovske granate koje putuju brzinom do 1000 metara u sekundi, i to može da uradi na udaljenosti od 50 metara. Promotivni materijali za sistem tvrde da on može da se suprotstavi raketama za napad odozgo, kao što su „Džavelin“ koje su postavile ukrajinske snage i Bulsae-4 koji je Rusija nedavno nabavila od Severne Koreje, pri čemu sistem eksplodira u dva pravca – i nadole i nagore – da bi pomogao uništenje pretnje. Spekuliše se da je široko rasprostranjena dostupnost projektila Džavelin zarobljenih od ukrajinskih snaga početkom 2022. godine uticala na performanse sistema.

Foto printskrin Jutjub tvzvezda.ru

Nedostatak “hard kill” sistema aktivne zaštite ostavio je ruske tenkove bez svojih vrhunskih mogućnosti. Jedan od najnovijih tenkova koji ima takav sistem bio je severnokorejski Chonma 2, dok vojska Poljske od kraja 2022. godine raspoređuje, na istočnoj granici, sve veći broj južnokorejskih tenkova K2 sa poznatim sistemom aktivne zaštite KAPS. Bez obzira na to, zapadni tenkovi su takođe zaostali u postavljanju takvih sistema, što je nedavno pokazalo ranjivost M1A1 Abramsa, Leoparda 2 i Čelindžera 2 u borbama u Ukrajini. I Sjedinjene Države i Nemačka su naručile od Izraela sistem aktivne zaštite Trofej kako bi ga integrisali u sopstvene tenkove da bi se smanjila njihova ranjivost.

Sistem Trofej je viđen u akciji u Pojasu Gaze tokom nedavnih neprijateljstava, u nekim slučajevima štiteći tenkove Merkava 4 od raketnih granata, primoravajući lokalne palestinske paravojne formacije da usvoje niz pristupa da mu se suprotstave. Jedan od najjednostavnijih je prilazak tenkovima sa zadnje strane i postavljanje eksploziva direktno na njihov trup, što se pokazalo mogućim u urbanim sredinama.

Foto Tanjug/AP

Dok se očekuje da će se Arena-M suočiti sa sličnim ograničenjima u gradskim borbenim situacijama, zbog neposredne blizine iz koje pešadija iz zasede može da pokrene napade, širom većeg dela istočne Evrope postoje široka prostranstva u kojima se očekuje da će ruski tenkovi sukobiti sa ukrajinskim i NATO snagama, što čini ovaj sistem potencijalno veoma vrednim. S obzirom da se T-90 veoma široko izvozio, velika većina tenkova nalazi kod klijenata u inostranstvu, a ne kod same ruske vojske, uspeh Arene-M ima potencijal da olakša njegov izvoz kao deo paketa modernizacije za inostrane flote T-90 – pre svega one iz Indije i Alžira. Ako uspe, Arena-M će verovatno biti razmatrana i za integraciju u druge ruske tenkove, uključujući T-80BVM i novu varijantu T-80 koja se trenutno priprema za proizvodnju, a koja će se biti superiorno mobilna u odnosu na T-90M.

Iako je Rusija takođe razvila superiorni sistem aktivne zaštite, Afganit, za svoj tenk T-14, planirani ulazak T-14 u službu krajem 2024. bi u početku mogao da doživi da ti tenkovi takođe integrišu Arenu-M, ili u suprotnom evoluiranu varijantu Afganita koja će imati koristi od naučenih lekcija u primeni Arene-M u borbi.

S obzirom da Arena-M značajno sprečava tenkove da integrišu „kaveze“ protiv dronova, spekulisalo se da bi novi T-90M mogli da integrišu napredne sisteme za ometanje dronova kako bi se to kompenzovalo.

