MOSKVA PREDOČILA BERLINU: Nemačka treba da preda SB UN podatke o istrazi o eksplozijama na gasovodima „Severni tok“

NEMAČKA treba da dostavi Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija informacije o istrazi o podrivanju gasovoda „Severni tok“ i „Severni tok 2“, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

-Naravno, zapadne zemlje pokušavaju da nagoveste da i dalje veruju u integritet i profesionalizam nemačke istrage. Isto su govorili i za švedsku istragu. Setite se, njihov jedini zaključak bio je da je ‘Severni tok’ u stvari dignut u vazduh. To je genijalan zaključak ove istrage, tako da ozbiljno sumnjamo u to. Ali to sada nije pitanje. Pitanje je da Nemačka mora da podeli sa Savetom bezbednosti ono što ima u ovom trenutku. To je njena obaveza i očekujemo da to bude urađeno u bliskoj budućnosti, rekao je diplomata.

On je dodao da Rusija namerava da u određenoj fazi pokrene temu eksplozije gasovoda.

-U nekom trenutku ćemo na to skrenuti pažnju Saveta bezbednosti. Najverovatnije na otvorenom brifingu, zaključio je on.

INCIDENT NA GASOVODIMA

Kompanija „Nord strim 2 AG“ je 26. septembra 2022. godine saopštila da se na jednom od krakova „Severnog toka 2“ (napunjenog tehničkim gasom nakon izgradnje) dogodila vanredna situacija u vodama Danske u blizini ostrva Bornholm, praćena naglim padom pritiska. Uzroci nisu poznati, uviđaj je u toku, precizirali su iz kompanije. Zatim je operator gasovoda „Severni tok“, „Nord strim AG“, prijavio da je smanjen pritisak na oba kraka (rad gasovoda prekinut je krajem avgusta, ali je on ostao napunjen gasom). Uzroci takođe nisu poznati.

Rad gasovoda „Severni tok“ obustavljen je krajem avgusta iste godine zbog problema sa remontom „Simensovih“ turbina izazvanih sankcijama Zapada. Međutim, gasovod je ostao napunjen gasom.

