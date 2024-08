ZAHAROVA JASNO PORUČILA: Kijev nastoji da uništi pravoslavlje u njegovim korenima

SVRHA zabrane kanonske Ukrajinske pravoslavne crkve (UPC) je potpuno uništenje pravoslavlja u Ukrajini, izjavila je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući zakon koji je usvojila ukrajinska Rada, a kojim se uvodi zabrana kanonske UPC u zemlji.

- Ovde je cilj bio da se u korenu uništi kanonsko, pravo pravoslavlje, a da se umesto njega na pontonu podigne samo zamena. Napravite kvazipravoslavnu crkvu. To treba tako da se zove - to nije raskolnička, nije otpadnička crkva, to je lažna kvazicrkva - rekla je ona za televiziju Zvezda, prenosi Izvestija.

Zaharova je dodala da visoko ceni postupke ukrajinskih građana koji čuvaju izvorno pravoslavlje u zemlji, posebno po cenu života.

Ranije danas, Vrhovna rada je usvojila u konačnom čitanju zakon kojim se uvodi zabrana kanonske UPC.

Zakon je podržalo 265 poslanika, on će stupiti na snagu 30 dana nakon objavljivanja.



Pre toga, 16. avgusta, Komitet Vrhovne Rade za humanitarnu i informativnu politiku podržao je amandmane na nacrt zakona o zabrani UPC.

Ukrajinske vlasti zabranile delovanje UPC u oblasti Rovne, a slična odluka doneta je u Lavovskoj, Hmeljničkoj i Volinskoj oblasti. Istovremeno, pristalice raskolničke pravoslavne crkve Ukrajine (PCU) zauzimaju crkve UPC u zemlji.

Ukrajinske vlasti su 2022. godine pojačale svoje akcije protiv UPC. Oni su vršili pretrese episkopa i sveštenika, crkava i manastira, uključujući Kijevopečersku lavru, kako bi pronašli tragove "antiukrajinskog delovanja".

U decembru 2022, SBU je otvorila 50 krivičnih predmeta protiv sveštenika UPC.

