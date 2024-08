NA STANICI Arbatskaja na Arbatsko-Pokrovskoj liniji moskovskog metroa aktivirala su se antieksplozijska vrata, objavio je Telegram kanal "Novosti iz Moskve".

Zbog incidenta je privremeno zatvoren izlaz iz stanice prema biblioteci "Lenjin".

Kako stoji u objavi, pokretne stepenice ne rade, a na stanici nema osvetljenja.

Otprilike sat vremena kasnije vrata su podešena i izlaz je ponovo otvoren.

Nejasno je šta je izazvalo aktiviranje vrata.



- Stanica Arbatskaja u Moskvi je takođe sklonište za bombe u slučaju nuklearnog rata. Danas su hermetička vrata radila sama. Ne samo da je ustala sama od sebe, već se nije ni u potpunosti podigla. Sumnjam da je rusko nuklearno oružje u istom stanju kao i sistem odbrane od njega.- navodi se u objavi očevidca na društvenoj mreži Iks uz dva kratka snimka sa lica mesta.

Stanciя "Arbatskaя" v Moskve - эto eщё i bomboubežiщe na slučaй яdernoй voйnы.

Segodnя tam sama soboй srabotala germetičeskaя dverь.

Malo togo, čto sama soboй, tak eщё i podnяlasь ne do konca.

Podozrevaю, яdernoe oružie RF - v takom že sostoяnii, kak i sistema zaщitы ot nego. pic.twitter.com/DHt0S2I1bC — Prof. Preobraženskiй (@prof_preobr) August 17, 2024

Vrata otporna na eksploziju su dizajnirana da zaštite stanovnike grada u slučaju vanrednih situacija - radijacije, hemijske ili biološke kontaminacije.

Počeli su da se postavljaju u moskovskom metrou tokom Hladnog rata u slučaju potencijalnog nuklearnog napada.

Podsetimo, ukrajinske snage planiraju eksploziju prljave nuklearne bombe, izjavio je ratni dopisnik, Marat Hajrulin, na Telegramu, pozivajući se na izvore.

- Izvori s one strane javljaju da Ukrajinci pripremaju nuklearnu provokaciju, eksploziju prljave nuklearne bombe. Planiraju udare na mesta skladištenja istrošenog nuklearnog goriva iz nuklearnih elektrana. Moguće je da će to biti tokom sledećeg pokušaja upada Ukrajinaca sa strane Gluhova prema Rilsku - napisao je on.

Ratni dopisnik je precizirao da su specijalne bojeve glave za provokaciju već dovezene u grad Žolti Vodi u Dnjepropetrovskoj oblasti, u preduzeće "Istočni rudarsko-prerađivački kombinat".

Hajrulin je pozvao da se ova informacija shvati ozbiljno "s obzirom na agoniju ukrajinskog režima i, što je važnije, Zapada koji stoji iza njega".

- Inače, veoma je verovatno da će udari biti izvedeni i na Kursku, kao i na Zaporošku nuklearnu elektranu - dodao je on.

