IDE LI SU-57 U INDIJU? Rusija kaže da mnoge zemlje pokazuju interesovanje za njen operativni stelt lovac 5. generacije (VIDEO)

KAKO su indijske aspiracije za avionima pete generacije i dalje udaljene, a Rusija traži kupce za svoje Su-57 Felon, postoje neke spekulacije u vezi sa potencijalnim interesovanjem Nju Delhija za ruske stelt lovce kao privremeno rešenje.

Foto Rosoboronexport

Govoreći na forumu Armija 2024, ruski direktor Federalne službe za vojno-tehničku saradnju Dmitrij Šugajev rekao je za državnu novinsku agenciju TASS da Rusija dobija zahteve stranih zemalja za kupovinu višenamenskog lovca pete generacije Su-57. borbeni avion.

-Multifunkcionalni lovac Su-57 je visokotehnološki proizvod sa mnoštvom dobavljača koji su uključeni u njegovo stvaranje. Proizvodnja aviona zahteva strogu koordinaciju njihovog delovanja i kvalitetnu obuku stručnjaka različitih disciplina. Interes stranih zemalja za kupovinu Su-57 postoji. Primaju se relevantni zahtevi, rekao je Šugajev. Međutim, Šugajev je prestao da imenuje ove zainteresovane strane kupce.

Rusija već duže vreme pokušava da promoviše lovce Su-57. Međutim, sa samo ograničenim brojem proizvedenih jedinica i kašnjenjima u isporukama uzrokovanim preokupacijom Moskve oko ukrajinskog sukoba, ona se bori da ulije poverenje među svoje potencijalne kupce. Rusija je takođe rasporedila letelicu u ratu koji je u toku, ali samo za patrole protivvazdušne odbrane i izvođenje napada iz svog vazdušnog prostora.

Foto printskrin youtube military update









INDIJI TREBA AVION PETE GENERACIJE

Ranije je Indija nameravala da kupi do 144 aviona Su-57, ali je na kraju smatrala da Su-57 nije usklađen sa zahtevima IAF-a i raskinula je sporazum.

IAF je bio uključen u projekat borbenih aviona pete generacije Suhoj/HAL (FGFA), izveden iz ruskog Suhoj Su-57. Finalizovani FGFA je trebalo da ima 43 poboljšanja koja je preporučila Indija u odnosu na Su-57, kao što su sofisticirani senzori, umrežavanje i borbena avionika.

Međutim, tokom pregovora, IAF je izrazio rezerve u pogledu sposobnosti aviona da krstari i njegovog sveobuhvatnog stelt nedostatka. Pored toga, IAF je želeo lovca sa dva sedišta. Indija je na kraju izašla iz programa 2018. Međutim, ruski zvaničnici su rekli da taj program nije zatvoren.

Indija razvija svoju inicijativu za lovce pete generacije, napredni srednji borbeni avion (AMCA). Međutim, nedavni izveštaji ukazuju na to da letelica neće poleteti u nebo do kraja ove decenije i da će ući u masovnu proizvodnju tek do 2035. Ovo odlaganje je stvorilo značajan jaz u sposobnostima između Indije i njenog protivnika, Kine.

Kina je već postavila više od 200 borbenih aviona pete generacije J-20. Do trenutka kada Indija predstavi svoj prvi borbeni avion pete generacije, AMCA, Kina bi mogla imati 1000 stelt lovaca J-20 u svom inventaru.

Ovo je navelo posmatrače da sugerišu da bi Indija možda morala da kupi stelt avion kako bi smanjila jaz u odnosu na Peking dok AMCA ne izađe sa proizvodnih linija, što bi moglo da potraje još jednu deceniju. Samo Rusija, Kina i SAD imaju operativne stelt lovce pete generacije.



MOŽE LI INDIJA NABAVITI LOVCE SU-57?

Pošto je malo verovatno da će SAD prodati Indiji svoj avion F-35 Lajting 2 pod izgovorom da indijska vojska koristi ruski sistem protivvazdušne odbrane S-400, jedina opcija stelt lovca za Nju Delhi je ruski Su-57. Ovo je navelo stručnjake da pretpostave da bi se letelica možda vratila u obračun za IAF godinama nakon što se udaljila od nje.

Kada je indijski premijer Narendra Modi posetio Rusiju da se sastane sa svojim kolegom Vladimirom Putinom ranije ove godine, nekoliko eksperata je navelo da je dnevni red samita Modi-Putin uključivao „sporazum o snabdevanju logistikom radi jačanja saradnje između dve vojske, čime je ponovo pokrenut razgovor o zajednički razvoj borbenog aviona pete generacije (FGFA) i saradnja na nuklearnoj energiji”.

U julu 2018, Nirmala Sitharaman, koja je u to vreme bila ministar odbrane Indije, obavestila je Business Standard: „U februaru je Rusima preneto da mogu da nastave sa razvojem lovca bez nas. Ali opcija ostaje, i mogli bismo se vratiti u kasnijoj fazi i tražiti da kupimo lovce."

Od tada, Rusija je rešila probleme koje je IAF pokrenuo tokom testiranja u razvoju i operacijama. Indijski stručnjaci i veterani su sada sugerisali da bi avion mogao biti prikladan za potrebe Indije.

Veteran indijskog vazduhoplovstva i strastveni posmatrač ruske vojske, vođa eskadrile Vijainder K. Thakur ranije je primetio nova dostignuća u Su-57 koja bi mogla da zainteresuju Indiju. Ovo uključuje motore AL-51 Stage-2 (Faza 2), koji olakšavaju super krstarenje. Potisak motora je 11 tona suvog i 17,5 tona sa naknadnim sagorevanju, znatno bolji od 9 tona suvog i 14,5 tona u naknadnom sagorevanju prethodnog AL-41F1.

Značajno povećanje snage motora omogućiće superkrstarenje pri maksimalnoj brzini od 1,6 Maha. Prema nekim ruskim izvorima, Su-57 trenutno može da krstari brzinom od skoro 2 maha bez potrebe za naknadnim sagorevanjem, što ga čini najbržim superkrstarećim lovcem.

Motor Stage-2 dodatno poboljšava prikrivenost borca. Ima ševron mlaznicu ili nazubljenu izduvnu mlaznicu. Nazubljene mlaznice mogu da komplikuju otkrivanje i praćenje lovca za infracrvene i radarske senzore promenom raspodele temperature i oblika izduvnog oblaka.

Rusija je takođe ugradila druge nadogradnje u lovac, koje prevazilaze očekivanja IAF-a. Na primer, Rusija razvija varijantu lovca koji će biti u stanju da deluje kao matični brod za pokretanje napada stelt bespilotnih letelica UCAV duboko na teritoriju protivnika.



Foto: EPA

Štaviše, Rusija ne samo da je poboljšala Su-57, već je i operativno testirala stelt lovac u Siriji i Ukrajini. Takođe, Rusija je završila razvoj različitih sistema naoružanja koji bi trebalo da budu instalirani u unutrašnjim odeljcima za naoružanje aviona.

Ovi atributi pozicioniraju Su-57 kao ubedljiv izbor za IAF, posebno imajući u vidu sve veći disparitet sa njegovim protivnicima. Pored pretnje sa kojom se suočavaju lovci J-20 kineske Narodnooslobodilačke armije, Pakistan je takođe navodno pokrenuo proces kupovine aviona pete generacije FC-31 od Kine – što predstavlja značajan izazov za IAF.



Bez pogrešnih reči, Thakur je sugerisao da je „oživljavanje projekta FGFA dobra opcija za Indiju da popuni nastali operativni jaz. Rusija je čvrsto posvećena podršci indijskoj želji za lokalizovanom odbrambenom proizvodnjom i deljenjem odbrambene tehnologije. Poznato je i da su ruski sistemi isplativi“.

Taj stav je ponovio i drugi veteran i stručnjak. Pišući za EurAsian Times, maršal vazduhoplovstva Anil Čopra (u penziji), veteran indijskog ratnog vazduhoplovstva i probni pilot, tvrdi: „Sa Kinom koja agresivno povećava svoju flotu J-20 stelt lovaca i Pakistanom koji ukazuje na svoje interesovanje za kineski stelt lovac (FC- 31), Indija treba brzo da deluje. Pre nego što AMCA stigne, Indiji je potrebno rešenje za zaustavljanje. Američki F-35 bi mogao biti odlična opcija, ali za sada nije zvanično na stolu. Druga opcija za IAF je da istraži Su-57, pa čak i Su-75 Šah-mat koji Rusija predlaže. Zapamtite, Indija je sve svoje mogućnosti držala otvorenim!“

Indijsko Ministarstvo odbrane (MO) još nije izrazilo interesovanje za ruske avione pete generacije. Međutim, pošto su Tejas LCA MK2 i AMCA odloženi, Indija treba da ubrza borbene borbe pod MMRCA. Indija bi želela ratni avion pete generacije, a postoje samo dve opcije: F-35 i Su-57, od kojih su obe prožete političkim izazovima.

(eurasiantimes.com/Sakshi Tivari)

