SELIN DION ZARATILA SA TRAMPOM: Zbog neovlašćenog korišćenja njenog čuvenog hita besna kao ris

TIM Selin Dion kritikovao je bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa zbog "neovlašćenog" korišćenja snimka jednog od njenih hitova na događaju u predsedničkoj kampanji.

Foto: Profimedia

Pesma My Heart Will Go On – koja je prikazana u filmu iz 1997. o osuđenom brodu Titaniku – puštala se pristalicama pre nego što se Tramp pojavio na bini na mitingu u Bozemanu u Montani u petak.

U izjavi objavljenoj na mreži Eks, Dionin tim je rekao da ona ne "podržava" upotrebu pesme, dodajući: "I zaista, ta pesma?"

Umetnici i bendovi, uključujući Nila Janga, Kvin i Rolingstonse, ranije su se žalili da Tramp koristi njihove pesme na predizbornim skupovima.

U saopštenju se navodi: „Danas su menadžerski tim Selin Dion i njena izdavačka kuća, Sony Music Entertainment Canada Inc, postali svesni neovlašćenog korišćenja video snimka, na Predizborni skup Donalda Trampa i Džej Di Vensa u Montani.

- Ova upotreba ni na koji način nije dozvoljena, a Selin Dion ne podržava ovu ili bilo koju sličnu upotrebu - navodi se.

(BBC)