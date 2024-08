BANKSIJEV ZOOLOŠKI VRT IMA ŽIVOTINJU MANJE: Četvrto delo anonimnog uličnog umetnika ukradeno nakon nekoliko sati u Londonu

ANONIMNI ulični umetnik Banksi otkrio je četiri murala na temu životinja za četiri dana u Londonu, a mnogi spekulišu da bi ih ove nedelje moglo biti još.

U četvrtak je ulični umetnik iz Bristola objavio na Instagramu sliku siluete vuka koji zavija na mesec na satelitskoj anteni u Raj Lejnu, Pekam, u južnom Londonu.

Benksijev novinarski tim rekao je Bi-Bi-Siju da "veruju" da je ukraden.

Metropolitenska policija je saopštila da je pozvana da dobije izveštaje o „ukradenoj satelitskoj anteni koja sadrži umetnička dela“, ali niko nije uhapšen.

Jedan od svedoka je bio na pauzi za ručak kada je video kako uklanjaju satelitsku antenu.

-Imali su merdevine. Bio je jedan momak na krovu, a druga dvojica su posmatrala merdevine. Videli su me kako snimam i postalo je malo mučno. Jedan me je udario nogom u stranu, a drugi je pokušao da mi baci telefon na krov. Srećom, udario je u drvo i ponovo se vratio. Rekao sam to jednom policajcu u okolini. Velika je šteta što ne možemo da imamo lepe stvari i šteta što nije moglo da traje više od sat vremena.- rekao je on.

Prvi rad se nalazi u jugozapadnom Londonu i prikazuje kozu koja se nalazi na ivici.

Drugi rad u Čelziju predstavlja dva slona.

-Prolazite i ignorišete slona u sobi. Savršena reprezentacija Velike Britanije upravo sada.- rekao je jedan od Benksovih fanova na instagramu.

U sredu, na društvenim mrežama ostanula je slika tri majmun koji se ljuljaju preko mosta u Brik Lejnu.

Veruje se da će Benksi završiti svoj serijal grafika krajem nedelje.

