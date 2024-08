ŠEF IDF PRETI: Vojska će nastojati da primora Hamas da još jednom imenuje novog lidera

OBRAĆAJUĆI se osoblju izraelskog vazduhoplovstva u vazduhoplovnoj bazi Tel Nof, načelnik štaba IDF general-potpukovnik Herci Halevi rekao je da je Izrael u visokoj pripravnosti i da će moći brzo da odgovori na svaki napad.

Foto IDF

-Moći ćemo da pokrenemo veoma brz napad bilo gde u Libanu, bilo gde u Gazi, bilo gde na Bliskom istoku, iznad zemlje i ispod zemlje, kaže Halevi. -Poslaćemo vrlo jasnu poruku našim neprijateljima, onima koji nas napadaju, onima koji u svakom govoru govore o tome kako žele da unište Državu Izrael. Udarićemo ih i nastavićemo da jačamo.

O lideru Hamasa u Gazi Jahji Sinvaru, koji je unapređen u vođu politbiroa terorističke grupe nakon ubistva Ismaila Hanije, Halevi kaže da njegova promena titule neće sprečiti Izrael da ga lovi.

-Jahja Sinvar je juče dobio novu titulu, on je šef političkog biroa Hamasa. Ova titula, politička, neće ga osloboditi činjenice da se radi o ubici koji je učestvovao u celokupnom planiranju i izvođenju onoga što se dogodilo 7. oktobra, pa stoga promena njegove titule ne samo da nas neće sprečiti da tražeći ga - to nas podstiče. Potrudićemo se da ga pronađemo, udarimo i [učinimo da Hamas] još jednom zameni šefa političkog biroa, kaže on.

