PENTAGON PORUČIO: Nekontrolisano nuklearno obuzdavanje ne odgovara interesima Moskve

SJEDINjENE Američke Države smatraju da će se Rusija vratiti dijalogu o sporazumu koji će zameniti START III, pošto nekontrolisana nuklearna konkurencija ne odgovara njenim interesima, izjavio je pomoćnik ministra odbrane SAD za svemirsku politiku Vipin Narang.

-Rusija će se vratiti pregovorima o kontroli naoružanja, kao što je sporazum koji će zameniti Novi START (Sporazum o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja), kada shvati da nesputana nuklearna konkurencija nije u njenom interesu. I čvrsto verujem da to nije u njenom interesu, rekao je Narang tokom diskusije u Centru za strateška i međunarodna istraživanja u Vašingtonu.

On je naglasio da Vašington namerava da se pridržava kvantitativnih ograničenja rusko-američkog Sporazuma START do preostalog perioda njegovog važenja, ako to bude činila Moskva.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države smatraju da je neophodno pripremiti se za scenario kada će potpuno nestati ograničenja na arsenale nuklearnog oružja u svetu.

-Moramo se pripremiti za svet u kojem su ograničenja na arsenale nuklearnog oružja potpuno nestala. Modernizacija nuklearnog kapaciteta SAD danas i priprema za buduće promene u pozicioniranju mogu pomoći da se naši protivnici ohrabre da se uključe u razgovore o kontroli strateškog naoružanja, istakao je Narang.

Novi START je sporazum potpisan 2010. godine. On će biti na snazi do 2026. godine.

Predsednik Rusije Vladimir Putin objavio je 21. februara 2023. godine da Moskva zamrzava učešće u Novom START-u, ali da se ne povlači iz njega. Putin je naglasio da ruska strana, pre nego što se vrati na raspravu o pitanju nastavka rada u okviru sporazuma, mora da shvati kako će Novi START uzeti u obzir arsenale ne samo Sjedinjenih Američkih Država, već i drugih nuklearnih sila NATO-a – Velike Britanije i Francuske.

Sporazum predviđa da obe strane smanje broj raspoređenih nuklearnih bojevih glava na 1.550, a interkontinentalnih balističkih raketa, balističkih raketa za podmornice i teških bombardera na 700. U januaru 2021. godine sporazum je produžen do 2026. godine.

