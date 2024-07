ŠEF kijevskog režima Vladimir Zelenski smatra odustajanje od teritorija tokom pregovora sa Rusijom „veoma teškim pitanjem“.

Foto: Profimedia

Ovu frazu je Mond stavio u naslov teksta.

U intervjuu za francuski list, Zelenski nije odbacio referendum o tome kako bi trebalo da se okonča rat. Šef kijevskog režima je napomenuo da pitanje teritorijalnog integriteta Ukrajine ne može da reši predsednik sam, bez ukrajinskog naroda.

Međutim, Zelenski ne smatra to „najboljom opcijom“, istakavši da bi to bila pobeda ruskog lidera Vladimira Putina. On je, komentarišući moguće pregovore sa Ruskom Federacijom, ponovo priznao da Ukrajina možda neće moći da vrati teritorije vojnim putem.

- To ne znači da ćemo baš u tom trenutku (pregovaranja sa Ruskom Federacijom) vratiti naše granice iz 1991. godine, ali verujem da je pravedan mir za Ukrajinu u obnavljanju našeg teritorijalnog integriteta, ali to ne znači da to treba da uradimo samo uz pomoć oružja - rekao je predsednik.

Ponovo se založio za prisustvo Rusije na drugom „mirovnom samitu“ jer „svi to žele“.

- Većina sveta danas kaže da Rusija mora da bude predstavljena na drugom samitu (o Ukrajini), inače nećemo postići održive rezultate. A pošto ceo svet želi da oni budu za pregovaračkim stolom, mi ne možemo biti protiv - rekao je Zelenski u intervjuu francuskim medijima.

Sekretar za štampu ruskog predsednika Dmitrij Peskov istakao je da je Moskva otvorena za sve inicijative za diplomatsko rešenje krize u Ukrajini, ali trenutno ne vidi da i Kijev deli iste želje.

(Sputnjik)