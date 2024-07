TEŠKA KRAĐA: Lopovi ukrali ceo železnički most

U jednom starom vicu, kada uhvate lopova koji je ukrao železničke pragove, on se vadio govoreći "ma, to se deca igrala, pa uzela i donela u dvorište". Na konstataciju policije da jedan takav prag ima i oko stotinu kilograma, lopov je probao da se izvuče rečima "A šta zna dete šta je sto kila?!". Ali, kada viceve ostavite po strani, onda zaista nestvarno zvuči vest: lopovi ukrali ceo železnički most. Stvarno.

Foto: A. R.

Ova priča stiže iz Ruske Federacije.

Tačnije, iz ruske Rjazanjske oblasti.

Ona je u evropskom delu Rusije, ima oko milion i 140 hiljada stanovnika, a smatra se da je ime te oblasti, kao toponim, nastalo od staroruske reči Rѣzanъ. Tačnije, taj prisvojni pridev u muškom rodu u obliku pasiva označavao je "rezanog", ili "isečenog", a sve zbog toga što je reka Oka dugo vremena "isekla" tu oblast od ostatka ruskih zemalja.

E, u toj Rjazanjskoj oblasti, jedna druga reka je sada u centru pažnje i jedno drugo sečenje.

Naime, stari železnički most preko reke Verde, inače sav od metala, već neko vreme se ne koristi. Prosto, postoje druga putna rešenja, ali, most je, eto, tamo gde je i bio postavljen, jer, dok se ne sruše - to obično i biva s mostovima. Stoje tu gde su. Ko će ih i mrdati, kad su mnogo teški.

Ali, našao se neko ko će ne samo da "mrdne" most, nego da ga ukrade.

Kako javlja ruska novinska agencija RIA Novosti, pomenuti most, koji je bio težak oko 100 tona, misteriozno je nestao.

"Tajnstvenom nestanku železničkog mosta sada se bavi policija, a lokalni mediji javljaju da su kradljivci verovatno rešili da ga u delovima prodaju u staro gvožđe".

Sa druge strane, rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova ističe da je most preko reke Verde u Skopinskom rejonu bio između selima Lopatino i Novikovo, ali da odavno nije bio korišćen, jer ta grana železničkog saobraćaja više nije bila u funkciji.

Navedeno je, a zvuči i pomalo duhovito imajući u vidu da se radi o mostu od sto tona, "da je policija ovo delo zavela kao 'teška krađa'".

"TASS" je probao da u pomenutom ministarstvu dođe do odgovora kako je do nečeg ovakvog moglo da dođe, a zasad je jedini odgovor da su "lopovi razmontirali platforme na kojima je bila metalna konstrukcija", te da je "istraga u toku".

"Interesantno", piše "TASS" dodajući, "most se nije nalazio ni u imovinskim knjigama Skopinskog rejona, ni u železničkim knjigama, ili nekim drugim organizacijama", pa se i za institucijom koja je, zapravo, vlasnik sada ukradenog mosta - takođe traga.

Na jednom od popularnih rjazanjskih Telegram kanala, lokalna aktivistkinja Svetlana Konovalova se obratila Istražnom komitetu (vrhovni istražni organ Ruske Federacije), žaleći se na nečinjenje policije i zatražila da se ustanovi identitet kradljivaca.

- Počinioci moraju da budu izvedeni pred pravosudne organe, pa ili neka obnove most, ili neka odgovaraju prema zakonu - istakla je Konovalaova, i to sa mesta gde se krađa desila.

A tu se mogu samo videti samo betonske osonove konstrukcije, dok od mosta, stvarno, "nema ni traga, ni glasa".

Konovalova je dodala da ne zna tačno datum/e kada je most iščezao, ali tvrdi da ga je videla tu prošle godine, da je u pitanju "ogromna struktura, nastala u sovjetsko vreme" i da su ga ljudi koristili zbog posla.

Ruski portali "Baza" i "Maš" istakli su da su delovi mosta sada pronađeni na nekim otpadima i da je "težina dokaznog materijala - oko 60 tona".

Valjda dokazi neće morati da se iznose pred sudiju...

