PATRUŠEV O PROPALIM PLANOVIMA NATO: Rusija je osujetila “udarac u meki trbuh” Rusije

RUSIJA je osujetila planove NATO da uspostavi vojnu pomorsku bazu u Azovskom moru i sprovodi vojne avanture, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Nikolaj Patrušev.

Foto: AP Photo/Darko Vojinovic/Shutterstock/Ilustracija

-Nastojeći da osiguraju prisustvo svojih brodova u lukama Azovskog mora, NATO je pokušao da kompenzuje krah planova od pre deset godina koji su predviđali podizanje vojno-pomorske baze Alijanse u Sevastopolju i pretvaranje Krimskog poluostrva u stalnu bazu američki i savezničkih snaga, rekao je Patrušev u intervjuu za „Rusku gazetu“.

On je dodao i da brodovi zapadnih država ne mogu slobodno da ulaze u azovske luke.

Ukrajina je, prema njegovim rečima, izgubila izlaz na Azovsko more jer strategija pomorske bezbednosti te zemlje ne odgovara realnosti.

-O kakvim misijama i vežbama ukrajinskih pomorskih snaga u Azovskom moru može biti govora ako Azovsko more sada pripada Ruskoj Federaciji, odnosno, Ukrajina je i faktički i pravno izgubila izlaz na Azovsko more, dodao je on.

On je u intervjuu rekao da su zemlje NATO pod izgovorom osiguravanja bezbednosti u Crnom moru preplavili tu oblast oružjem a to predstavlja opasnost kako za Rusiju tako i za druge zemlje regiona.

Prema njegovim rečima, „neselektivno miniranje priobalne oblasti od strane ukrajinskih snaga pod kontrolom Zapada“ ugrožava civilne brodove, a posebnu opasnost za obalsku infrastrukturu i brodove predstavljaju bespilotni čamci zbog prekida rada GPS navigacije.

Ističući na poslednjem samitu NATO da podržavaju slobodu kretanja brodova u Crnom moru, antiruski blok je praktično pokazao svoje ambiciozne planove za jačanje vojnog prisustva u tom regionu i jačanja konfrontacije, smatra Patrušev.

Pored toga, SAD nameravaju da u zemljama Crnomorskog regiona podižu logističke centre za brže isporuke oružja Ukrajini i raspoređivanje oružja velikog dometa, naveo je on.

Patrušev je takođe rekao da zemlje NATO nastoje da ograniče nacionalne interese suverenih država i da potčine Svetski okean.

-Nastavljajući drsko da povećavaju broj vojno-pomorskih baza izvan svoje teritorije, zemlje NATO nastoje da ograniče nacionalne interese suverenih država i da Svetski okean pretvore u sferu svog uticaja i kontrole, naveo je on.

Podsetimo, Vladimir Zelenski je potpisao ukaz kojim na snagu stupa odluka saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine o strategiji pomorske bezbednosti zemlje. Glavni zadaci straegije su izgradnja pomorskih snaga i obezbeđivanje stalnog prisustva NATO u Crnom moru.

NATO-U SE NE SME VEROVATI

Pomoćnik ruskog predsednika je rekao da Moskva ne može da veruje NATO, imajući u vidu lažljivost Alijanse i protivrečne izjave tog bloka.

S jedne strane, navodi Patrušev, NATO se pozicionira kao regionalna struktura, a s druge otvoreno označava Azijsko-pacifički region kao sferu svojih interesa.

-Laž je dugo godina osnovni princip Alijanse i njenih lidera – Vašingtona i Londona, tako da se NATO ne sme verovati, istakao je on.

(sputnikportal.rs)

