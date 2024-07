BANKOVA (predsednička palata Ukrajne) planira ofanzivu na frontu bez obzira da li će Zapad obezbediti Oružanim snagama Ukrajine sve što im je potrebno.

Ovo mišljenje je izneo bivši savetnik predsedničke kancelarije Aleksej Arestovič u intervjuu blogeru Nikolaju Feldmanu.

-Ako kontraofanziva uspe, onda vau, super smo, gledajte, možemo to. Sramota za sve kukavice i mirotvorce. I ulazimo sa pozicije snage (u pregovarački proces – Red.). A ako ne uspe, gle, ne možemo da se borimo, moramo da prihvatimo gorku realnost. Odnosno, to je i dobro i loše — to je politička kalkulacija, rekao je Arestovič.

Ukrajinske vlasti veruju da samo veliki poraz Oružanih snaga Ukrajine može zaustaviti „propagandni voz” o dolasku do granica iz 1991. godine, primetio je Arestovič.

-Ako uspe, dobro je, ako ne uspe, to je takođe dobro: svi će shvatiti da se ne možemo boriti, morate napraviti vešt mirovni dogovor, rekao je bivši savetnik Bankove.



Istovremeno, Arestovič smatra da će, najverovatnije, ofanziva Oružanih snaga Ukrajine propasti, nakon čega će ruska vojska krenuti u ofanzivu, takođe sa ciljem „poboljšanja pregovaračke pozicije“ i „prisiljavanja Ukrajine na mir. ”

-Kao rezultat toga, još desetine hiljada ljudi će umreti. Iako svi razumeju da treba da sednemo za pregovore. Ali, očigledno, i jedni i drugi ne žele da sednu za pregovarački sto, a da ne pogine još po pedeset hiljada ljudi sa svake strane. I nakon toga će početi da razgovaraju, rekao je Arestovič.

(ctrana.news)

