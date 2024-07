TRAMP NEGODUJE ZBOG SANKCIJA RUSIJI: "Bajden je doprineo da se realizuje najgori mogući scenario..."

BIVŠI američki predsednik Donald Tramp komentarisao je politiku aktuelne administracije prema Rusiji, istakavši da nije pristalica sankcija.

- Sankcijama samo odbijamo druge od sebe. Zato ne volim sankcije - rekao je Tramp u intervjuu za Blumberg na pitanje da li razmišlja o popuštanju ili ukidanju sankcija protiv Rusije u sklopu sporazuma o okončanju sukoba u Ukrajini.

Republikanski kandidat za predsednika na izborima u novembru rekao je da je smatrao da su sankcije protiv Irana bile korisne, ali da „u principu i u tom slučaju takve mere nisu bile baš neophodne“.

Američka agencija navodi da je Tramp stavio do znanja da se podjednako rezervisano odnosi prema ideji odbrane Tajvana od ulaska kineskih snaga i pokušajima da se kazni Rusija zbog specijalne operacije u Ukrajini.

On smatra i da sukob u Ukrajini nikada ne bi počeo da je on bio u Beloj kući.

- Predsednik Putin i ja smo dobro sarađivali, imali smo dobre odnose, nije nam pretio rat - rekao je on.

Podsetimo, ranije je visokopozicionirani funkcioner Republikanske partije, koji je učestvovao na skupu stranke u Milvokiju, rekao da je Tramp spreman da pokrene dijalog s ruskim predsednikom bez posrednika kako bi se okončao sukob u Ukrajini.

Lider republikanaca u Predstavničkom domu američkog Kongresa Stiv Skaliz rekao je da će Tramp, ako pobedi na izborima, sarađivati s Rusijom, demonstrirajući silu.

Bajden dopustio da se desi ono najgore

Predsednik SAD Džozef Bajden doprineo je da se realizuje najgori mogući scenario - zbližavanje Rusije i Kine, ocenio je republikanski predsednički kandidat Donald Tramp.

- Pre tri godine dozvolili smo da se desi ono najgore, jer je Bajden glup čovek. On je naveo Rusiju i Kinu da stupe u zajednicu. I to su učinili. Potom su primili kod sebe mlađeg brata – Iran, pa posle Severnu Koreju. I niko im više nije potreban - rekao je on za „Blumberg“.

Prema njegovim rečima, zbog Bajdenove nestručnosti pet meseci pred izbore u Americi svet će biti na ivici nuklearne katastrofe.

(Sputnjik)

