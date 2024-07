TRI MOGUĆA UZROKA POKUŠAJA ATENTATA NA TRAMPA: Volodin detaljno objasnio sve

On je ocenio da politički protivnici u SAD i Evropi koriste uzburkano i podeljeno društvo za sopstvene sebične interese i istakao da je to neprihvatljivo.

- Svojom dugogodišnjom politikom, Sjedinjene Države su postigle da su bukvalno na ivici građanskog rata. To potvrđuju i društvene ankete – 37 odsto ispitanika veruje da je izvestan građanski rat ako Bajden bude ponovo izabran za predsednika - napisao je Volodin na Telegramu.

Foto: Tanjug/The State Duma, The Federal Assembly of The Russian Federation via AP