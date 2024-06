BELA KUĆA ODOBRILA NAPAD NA RUSIJU: Kijev može da napada rusku teritoriju američkim oružjem, F-16 će biti u Ukrajini (VIDEO)

AMERIČKI savetnik za nacionalnu bezbednost Džejk Saliven rekao je da se ovlašćenje za ukrajinsku upotrebu američkog oružja za napade na rusku teritoriju ne odnosi samo na deo oko Harkova, već i na oblasti koje su dalje od granice.

Foto: Profimedia

On je takođe istakao da će američki avioni F-16 koje je Vašington poslao Kijevu biti stacionirani u Ukrajini, što je u suprotnosti sa prethodnim saopštenjima iz Kijeva da bi avioni mogli biti stacionirani u susednim NATO članicama gde bi bili "bezbedni".

Salivenovi komentari o udarima duboko po ruskoj teritoriju naizgled eskaliraju odluku predsednika SAD Džozefa Bajdena, koji je dozvolio Kijevu da koristi američko oružje u te svrhe.

Kako je Saliven rekao u intervjuu za američki nacionalni medij Pi-Bi-Es, dozvola "nije pitanje geografije, već zdravog razuma". Na pitanje da li se ona odnosi i na region Sumi, Salivan je odgovorio:

-Odnosi se na sve (regione) odakle ruske snage prelaze granicu sa ruske na ukrajinsku stranu kako bi pokušale da zauzmu dodatnu ukrajinsku teritoriju.

On je dodao da je Vašington dozvolio Kijevu da američkim oružjem napada ruske snage odakle god one "koristile rusku teritoriju kao sklonište". Napomenuo je da su SAD dozvolile ukrajinskim snagama da gađaju ruske avione čak i dok su oni u ruskom vazdušnom prostoru.

Foto Tanjug/AP

-Jasno smo stavili do znanja — a videli smo tokom protekle dve godine da Ukrajina to radi — da mogu da koriste sisteme protivvazdušne odbrane, uključujući one koje isporučuju Sjedinjene Države, za obaranje ruskih aviona, čak i ako su ti ruski avioni u ruskom vazdušnom prostoru, ukoliko se spremaju da gađaju mete u ukrajinskom vazdušnom prostoru, rekao je Saliven.

Predsednik Džozef Bajden je prethodno priznao da bi ukrajinski udari dublje po ruskoj teritoriji sprovedeni pomoću američkog oružja mogli da eskaliraju umešanost Zapada u sukob. Međutim, on je ocenio da je mogućnost direktnog sukoba SAD sa Rusijom mala.

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da će na svaki napad zapadnim oružjem na ruske ciljeve biti uzvraćeno i dodao da bi Moskva mogla da isporučuje sopstveno oružje dugog dometa iz sopstvenog arsenala trećim stranama, koje bi ih onda koristile protiv "osetljivih" zapadnih ciljeva.

Putin je upozorio da bi takva eskalacija "tante za kukuriku" mogla da dovede do velike katastrofe za sve uključene strane.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - RUSKA ARTILjERIJA NA DELU: Jedinica gađala položaje ukrajinske vojske na frontu u Hersonu