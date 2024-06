UPALJEN ALARM U AMERICI: Nacionalna garda hitno raspoređena

UPOZORENjE na ekstremne vrućine izdato je za milione stanovnika Sjedinjenih Američkih Država.

Foto: Jutjub printskrin/LA-OC.tv

U Čikagu su oboreni temperaturni rekordi početkom nedelje, a države srednjeg zapada su pod, kako je to definisala Nacionalna meteorološka služba, opasnim i dugim vrelim talasom od savezne države Ajove do Mejna, koji će se zadržati najmanje do petka.

Guvernerka Njujorka Keti Houkl rekla je da je rasporedila Nacionalnu gardu kako bi njeni pripadnici pomogli stanovnicima pogođenim vrelim talasom.

- Ovo je rizičan trenutak i dajemo sve od sebe da zaštitimo živote - rekla je Houkl, preneo je Glas Amerike.

U Čikagu je oboren rekord iz 1957. godine sa 36,1 stepenom Celzijusa, a očekuje se da temperatura u tom gradu još raste, objavila je Nacionalna meterološka služba.

Prošle godine u SAD je registrovano najviše toplotnih talasa (ekstremnih vrućina koje traju duže od dva dana) od 1936. godine. Sada su pod upozorenjem na toplotni talas države na srednjem zapadu i severoistoku SAD.

Otvoreni su centri za rashlađivanje i na građane se apeluje da ne izlaze napolje, kao i da proveravaju članove porodica i komšije koji su osetljivi na vrućine.

(B92)

