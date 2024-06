FRANCUSKA je planirala da lovce Miraž 2000-5 koji će biti isporučeni u Ukrajinu zameni do 2029. godine Rafalima, tako da je za zemlju korisno da pošalje ove letelice da izgore u ukrajinskoj stepi, izjavio je francuski stručnjak za avijaciju, geopolitiku Siril de Latre.

Foto: Printskrin BFMTV

- Francuska je napravila oko 620 jedinica Miraža 2000. Postoji nekoliko varijanti Miraža 2000-5, uključujući i Miraž 2000-5F. Ovaj lovac je prvobitno bio izvozna verzija, mogu se naći u Grčkoj, kao i na srednjem Istok. Verujem da je Francuska zadržala 35-40 jedinica za svoje potrebe. Sigurno ili skoro sigurno, ako su to zaista 2000-5, onda će sledeći logičan korak biti isporuka Miraž 2000-D. Ove letelice bi postepeno trebale da se povuku iz upotrebe do 2029. godine da bi ih zamenili lovcima, verzija F4.5 ili F5. Trebalo je videti šta da rade sa tim avionima: ili da ih rasklope ili da ih prodaju – ali kome u epohi lovaca pete generacije? Jeftinije ih je gledati kako gore u ukrajinskoj stepi - rekao je on.

Prema njegovim rečima, Miraž 2000-5, koji razvija brzinu do 2 Maha, sposoban je da pod krilima nosi i veliku zalihu goriva u dodatnim rezervoarima i rakete MICA u vrzijama IR i EM (IR - sa infracrvenom glavom, a EM - sa sistemom za navođenje, koji je sposoban da detektuje ciljeve koji emituju elektromagnetne talase). Pored toga, lovac koristi bombe Hamer, koje je Francuska već isporučila Ukrajini, kao i rakete Skalp i britanski Storm Šadou.

Francuski predsednik Emanuel Makron je 6. juna rekao da Pariz planira da isporuči Kijevu borbene avione Miraž 2000-5. On je pojasnio da će obuka pilota trajati pet do šest meseci i priznao da bi isporuke aviona mogle da počnu tek krajem godine.

(Sputnjik)

