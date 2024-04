"MAKRON MENJA MIŠLJENJE NA POLA DANA" Zaharova: Francuski predsednik daje Kijevu sredstva za realizaciju terorističkih napada

PREDESEDNIK Francuske Emanuel Makron izjavljuje da namerava da ojača antiterorističku saradnju sa Ruskom Federacijom, ali nastavlja da daje kijevskom režimu sredstva za nove terorističke napade, izjavio je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova u intervjuu televiziji „Cargrad“.

Foto: Profimedia

- Ako čovek govori o tome da je potrebno boriti se protiv terorizma i da je spreman da aktivira napore u tom pravcu, kako je moguće da istog tog dana ili sledećeg dana izjavljuje o pružanju još veće ne samo humanitarne već i vojne pomoći kijevskom režimu? Odnosno, da daje onima koji su već izvršili terorističke napade da i dalje imaju tehničku mogućnost da ih izvršavaju - rekla je ona.

Zaharova je obratila pažnju na to da Makron menja svoje mišljenje „na pola dana, tako da niko u njegovom bliskom okruženju ne shvata šta govori i zbog čega“.

- Što se tiče poziva na saradnju u tom pravcu – ko ga je, uopšte, blokirao? To nismo bili mi, to je bilo rusofobno krilo NATO-a. Čak neću ni reći da su to NATO zemlje, jer i one same pate zbog toga. One nemaju mogućnost da razmenjuju podatke i da se konsultuju - dodala je Zaharova.

Pojasnila je da se takva raspoloženja u okviru NATO-a potpiruju iz Vašingtona i Londona, čije vlasti imaju mogućnost da utiču na donošenje odluka u Evropskoj uniji.

Ranije je Makron predložio Rusiji jaču saradnju u borbi protiv terorizma nakon terorističkog napada na „Krokus siti hol“. Zaharova je komentarisala tu izjavu francuskog predsednika i navela da rusko Ministarstvo spoljnih poslova nije dobilo konkretan predlog Francuske o antiterorističkoj saradnji.

(Sputnjik)

