TERORISTIČKI napad u "Krokus sitiju" išao je u korist Zapada, ocenio je bivši analitičar CIA Lari Džonson u intervjuu Jutjub kanalu "Džadžing fridom".

Foto Tanjug

-Čitava operacija je usmerena na to da se napadne i oslabi (predsednik Rusije Vladimir) Putin. Upravo u tome je njena suština. I Britancima, i Amerikancima je bilo svejedno koliko će Rusa da ubiju u pokušaju da to urade, rekao je on.

Džonson je, takođe, dodao da SAD znaju da je Ukrajina povezana sa ovim terorističkim napadom, ali da pokušavaju da predstave javnosti kao da to nije tako.

S profesionalne tačke gledišta, kako kaže, Amerikanci su morali da kažu da ne znaju ko je izvršio napad, ali da su spremni da sarađuju sa Moskvom i da joj pomognu u istrazi, budući da su rusku stranu upozorili da se sprema teroristički napad.

Ipak, američki "Njujork tajms" nedavno je, pozivajući se na pripadnike evropske i američke bezbednosne službe, objavio članak u kojem se jasno govori da Amerikanci nisu rekli Rusima sve što su znali o planiranom napadu, budući da su dve strane u sukobu i da bi otkrivanje tih informacija razotkrilo američke izvore.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ZAJEDNIČKA VEŽBA: Kina, Rusij i Iran sa zajedničkom budućnošću