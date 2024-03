VELIKO UPOZORENJE IZ KREMLJA: Rusija o pretnji sa kojom se suočavamo i strašnim oružjem koje može da padne u ruke terorista

Neuronske mreže u rukama nesavesnih ljudi ili terorista mogu postati strašno oružje i zbog toga država treba da preduzme sistemske mere, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov za „Prvi kanal“.

- To, kao i sve na internetu i u vezi visokih tehnologija, verovatno može da se iskoristi u industriji zabave i tako dalje, ali u rukama nesavesnih ljudi ili, ne daj bože, u rukama terorista, to može da postane strašno oružje. To od nas zahteva, pre svega, dodatne mere, sistemske mere od nas kao države - rekao je Peskov.

Kako je dodao, treba shvatiti da je to „još jedna velika pretnja sa kojom se suočavamo“. Peskov je naglasio da se razvoj tih tehnologija, koje se kombinuju sa veštačkim neuronskim mrežama, ubrzava svake godine.

- Verovatno će tokom sledeće, a možda i ove godine tehnologije dostići tačku gde će biti teško da se razlikuje original od falsifikata - zaključio je portparol Kremlja.

(Sputnjik)