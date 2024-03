KRALJ KRIPTOVALUTA ĆE IPAK BITI IZRUČEN: Advokati otkrili jednu stvar koja će biti zadržana u Crnoj Gori

JUŽNOKOREJSKI državljanin Do Kvon biće nesporno izručen iz Crne Gore, ali će ostati spisi predmeta ekstradicije sa tragovima šta je svako od učesnika u ovom postupku radio, i kako je postupao, saopštili su advokati odbrane.

Foto: Printskrin/Jutjub/ Coinage

- Kada se neznanje spoji sa lošim namerama, onda su posledice katastrofalne i za pojedinca o čijem se predmetu odlučuje, ali i za sve građane naše države. Takvo pravosuđe ne treba nikome, osim moćnicima za njihove potrebe, a sve radi fingiranja da postoji funkcionalna država i njene institucije. Naš branjenik Do Kvon je dao saglasnost za izručenje, želeći da što pre ode odavde, a zbog svega što mu se dešavalo u Crnoj Gori - istakli su iz advokatske kancelarije “Rodić”.

Napominju da je nesporno da će Do Kvon biti izručen iz Crne Gore.

- On će otići, a nama u Crnoj Gori će ostati spisi predmeta ekstradicije sa tragovima šta je svako od učesnika u ovom postupku radio, i kako je postupao. I znaveno i neznaveno. I zakonito i nezakonito! I pored svega neznavenog i nezakonitog što smo prošli u ovom postupku, nepopravljivo želimo da verujemo u znaveno i zakonito - istakli su advokati odbrane Do Kvona.

Spisi predmeta, kako navode, nedvosmisleno ukazuju da je okrivljeni u konkretnom slučaju već godinu vodio pravnu borbu da bude izručen u skraćenom sudskom postupku.

- Tužilac bi po svaku cenu da okrivljenog preda u ruke ‘znavenog’ ministra pravde, sa kojim očigledno deli novi pravac u tumačenju odredbi Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (ZMPPKS). Ali, jednostavno, to bi bilo nezakonito - naveli su advokati.

Napominju da s obzirom na to da je predmetni zahtev za zaštitu zakonitosti podnet na štetu okrivljenog, to je predlog tužioca da Vrhovni sud Crne Gore preinači pravosnažne odluke Višeg i Apelacionog suda nedozvoljen i nezakonit.

Oni tvrde da zahtev za zaštitu zakonitosti treba odbiti kao neosnovan.

- Pre svega, ističemo da je prvostepeni sud u ovom predmetu doneo četiri odluke. I to, sa sve istim predsednikom veća. I pored početnog ukazivanja odbrane, kao i datih mišljenja sudije za istragu, da sud treba doneti odluku o izručenju u skraćenom postupku, trebalo je dosta vremena i pravne borbe, da se dođe do konačne četvrte zakonite sudske odluke - navode iz advokatske kancelarije.

Isitiču da kada je ukinuo drugu po redu drugostepenu odluku, Apelacioni sud je jasno ukazao Višem sudu da mora u skraćenom sudskom postupku doneti odluku o izručenju našeg branjenika, ako prethodno utvrdi da podnete molbe Republike Koreje i Sjedinjenih Američkih Država ispunjavaju zakonske pretpostavke da se po istima može dozvoliti izručenje.

- Nakon toga je doneta treća po redu prvostepena odluka, u skraćenom sudskom postupku. Viši sud je u konačnom dao prednost i dozvolio izručenje našeg branjenika po molbi Sjedinjenih Američkih Država - ističu advokati.

Karakteristično za tu odluku jeste, navode advokati, da Viši sud, bez ikakve provere, "slepo prihvata lažirane podatke o vremenu podnošenja molbi za izručenje, koje mu je dostavio Ministar pravde".

- I to Ministar pravde, koji je i pre donošenja prve prvostepene odluke u ovom predmetu, a kamoli pravosnažne, u svojim javnim nastupima nadobudno tvrdio da je on taj koji će u ovom predmetu doneti odluku o izručenju našeg branjenika. Iz njegovih javnih nastupa, celokupna javnost je mogla i prepoznati gde će naš branjenik biti izručen. Nesporno ogromna ambicija mladog čoveka, ali bez podloge u znanju - tvrde advokati Do Kvona, preneo je portal RTCG.



