OPERACIJA JE POSTALA RAT, ZAPAD SE DODATNO NAORUŽAVA: Novi rečnik u Moskvi zabrinuo Brisel

Promena "semantike" kada je reč o prirodi oružanog sukoba u Ukrajini, mogla bi da bude loša novost za Kijev, smatraju u zapadnim prestonicama.

FOTO: AP/Tanjug

Na prvo pominjanje reči "rat" umesto "specijalne vojne operacije" iz Moskve, koje je izgovorio portparol Kremlja Dimitri Peskov, odmah su reagovale i vodeće ličnosti Evropske unije. Rečnik u Briselu nije nimalo blag.

- Rusija je u ratu sa Ukrajinom od 22. februara 2022. Ovi komentari pokazuju da je Kremljprevario ruski narod u protekle dve godine skrivajući činjenice i negirajući da je bio u ratu – bila je bez dlake na jeziku predsednica Evropske komisijeUrsula fon der Lajen.

Novi rečnik iz Moskve predsednik Evropskog saveta Šarl Mišel je ocenio kao – ciničan.

- To nije specijalna operacija, to je rat agresije i to samo pokazuje da smo u pravu što pojačavamo našu odbrambenu pripremu –kazao je Mišel na zatvaranju samita Evropskog saveta održanog u Briselu.

Fon der Lajenova i Mišel su reagovali na reči Dimitrija Peskova koji je tokom jednog intervjua poručio da je reč o ratnom stanju, da je sve počelo kao specijalna vojna operacija, ali da je, kada je kolektivni Zapad stao na stranu Ukrajine, to postao rat.

Zapadne medijske kuće dale su dosta pažnje i nešto kasnijoj izjavi Peskova, na konferenciji za medije, kojom je u sličnom tonu zaključio da je, "de jure, to specijalna vojna operacija", ali da se ona "de fakto pretvorila u rat".

Sve ovo dodatno zabrinjava Brisel i zapadnu koaliciju, jer smatraju da bi sukobi sada mogli da se prošire. Zato još jednom opravdavaju nameru da se dodatno naoružaju.

- Ne želimo da širimo anksioznost u našim evropskim društvima, ali moramo da kažemo građanima da ako želimo mir, a želimo ga, ako želimo bezbednost i stabilnost, izuzetno je važno da unapredimo naše odbrambene sposobnosti i izgradimo istinsku Uniju odbrane - zaključio je Šarl Mišel koji je krajem protekle sedmice ugostio lidere zemalja članica EU.