NETANIJAHU GURA OFANZIVU, BAJDEN NUDI ALTERNATIVU: Izraelski premijer odlučan da nastavi operacije u Gazi uprkos apelima iz Vašingtona

KOPNENA ofanziva na Rafu će se dogoditi.

Tanjug

Tu jasnu poruku poslao je izraelski premijer Benjamin Netanijahu uprkos ponovljenim apelima SAD, glavnog izraelskog saveznika, da do operacije u gradu na jugu Pojasa Gaze gde se nalazi više od 1,5 miliona raseljenih Palestinaca, ne treba da dođe sve dok se ne obezbedi plan za bezbednost civila. Posle razgovora sa šefom Bele kuće Džozefom Bajdenom, Netanijahu je izjavio da je "vrlo jasno stavio do znanja američkom predsedniku da je Izrael odlučan da dovrši eliminaciju bataljona Hamasa u Rafi i da postoji samo jedan način da se to uradi, ulaskom na teren".

- Imamo debatu sa Amerikancima o potrebi ulaska u Rafu, a ne o tome da se eliminiše Hamas - rekao je Netanijahu.

O nastavku rata protiv Hamasa i ofanzivi u Rafi iduće nedelje će u Vašingtonu, na poziv šefa Bele kuće, razgovarati izraelski i američki zvaničnici, objavljeno je iz kabineta izraelskog premijera. Nadležni su saopštili da će Netanijahu na sastanak sa Bajdenovom administracijom poslati dvojicu najpoverljivijih pomoćnika, ministra za strateška pitanja Rona Dermera i savetnika za nacionalnu bezbednost Cačija Hanegbija.

Uoči razogovora, visoki američki zvaničnik rekao je juče za "Tajms of Izrael" da SAD povodom kopnene ofanzive u Rafi neće samo reći Izraelu "ne smete to da uradite", već da će ponuditi "održive alternative koje pomažu u postizanju ciljeva". Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Džejk Salivan izjavio je da SAD veruju da bi juriš Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na Rafu bila greška.

- To bi dovelo do još nevinih smrtnih slučajeva civila, pogoršalo ionako strašnu humanitarnu krizu, produbilo anarhiju u Gazi i dodatno izolovalo Izrael na međunarodnom planu - rekao je Salivan.

Kanadsko stop za oružje KANADA će zaustaviti prodaju oružja Izraelu, poručila je ministarka spoljnih poslova Melani Džoli. Njena izjava dolazi pošto je kanadski parlament usvojio rezoluciju o tom pitanju usred sve većeg pritiska među poslanicima da osude izraelsku vojnu operaciju protiv Hamasa u Gazi. U dokumentu se poziva Otava da "prekine dalje odobravanje i transfer izvoza oružja u Izrael". Rezolucijom se, takođe, poziva na "uspostavljanje države Palestine kao deo pregovaračkog rešenja o dve države".

Izrael napad na Rafu opravdava tvrdnjom da se u gradu na jugu enklave nalazi poslednje veliko uporište Hamasa.

- Kada izraelska delegacija doputuje u Vašington, američka strana će im predstaviti drugačiju moguću taktiku. Ne očekujemo da će Izrael pokrenuti operaciju pre nego što se ti razgovori obave - istakao je Saliven.

A dok američki i izraelski zvaničnici diskutuju o napadu na Rafu, palestinsko ministrastvo spoljnih poslova tvrdi da je Izrael "ispod radara" već započeo ofanzivu u južnom gradu. Istovremeno, na Bliski istok juče je doputovao američki državni sekretar Entoni Blinken, koji će sa liderima Saudijske Arabije i Egipta razgovarati o prekidu vatre u Pojasu Gaze i naporima da se omogući dopremanje veće humanitarne pomoći u enklave. On je upozorio da "100 odsto stanovnika Gaze pati od ozbiljnog nivoa akutne nesigurnosti hrane".

Šef UN za ljudska prava Folker Tirk izjavio je da je "katastrofalna glad u Gazi proizvedena od strane ljudi i da se potpuno može sprečiti".

- Ograničenja u distribuciji humanitarne pomoći mogu dovesti do upotrebe gladovanja kao metode u ratovanju, što je ratni zločin - rekao je Tirk.

Džo pomešao Norvešku i Finsku AMERIČKI predsednik Džo Bajden napravio je novi gaf kada je na skupu u Nevadi pomešao Finsku i Norvešku, govoreći o nedavnom proširenju NATO-a. Bajden je istakao da je razgovarao sa bivšim državnim sekretarom SAD Henrijem Kisindžerom pre nego što je preminuo o priključivanju "Švedske i Norveške u NATO". "Ujedinili smo Evropu, proširili NATO sa Švedskom i Norveškom", rekao je Bajden. Međutim, Norveška je jedna od zemalja koja je osnovala NATO, dok su se Švedska i Finska priključile Alijansi nedavno.