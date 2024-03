PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov rekao je, povodom reakcije Bele kuće na intervju ruskog predsednika Dmitriju Kiseljovu, da su na Zapadu namerno izostavili njegove reči da mu ni na pamet nije palo da primeni taktičko nuklearno oružje u okviru specijalne vojne operacije.

Prethodno je predstavnica Bele kuće Karin Žan-Pjer rekla da je američki predsednik informisan o Putinovom intervjuu i da deo intervjua koji se tiče nuklearnih snaga u Vašingtonu smatraju neodgovornim.

- To je namerno izvlačenje iz konteksta. Zaista, nikakve pretnje primenom nuklearnog oružja sa Putinove strane nisu iznete. On je odgovarao na pitanje novinara, a i to su bila pitanja novinara, a ne nekakva posebna saopštenja. I predsednik je upravo govorio o razlozima koji mogu da učine da primena nuklearnog oružja bude neizbežna. To su razlozi koji su izneti u našim odgovarajućim dokumentima, koji su svima dobro poznati. Na Zapadu su svi namerno izostavili reči da mu nikada nije palo na pamet da primeni taktičko nuklearno naoružanje bez obzira na različite situacije na frontu tokom borbi. Tako je to namerno izvrtanje konteksta i odsustvo želje da se čuje predsednik Putin. U tome nema ničeg novog. To je ono što smo mi odavno intenzivno registrovali, a posebno u poslednje dve godine - rekao je Peskov.

Ruski lider je u intervjuu Dmitriju Kiseljovu, generalnom direktoru „Rusije sevodnja“ kome pripada i Sputnjik, naglasio da je ona u stanju borbene gotovosti, da i Amerikanci imaju takvu trijadu, ali da je ruska naprednija.

Prema njegovim rečima, i Amerikanci razvijaju nuklearne komponente, ali to „ne znači da žele da započnu nuklearni rat“.

Rekao je i da on nikada nije razmišljao o upotrebi takvog oružja, ali da je Rusija „spremna“ za nuklearni sukob ako oni to žele.

(Sputnjik)

