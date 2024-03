UKRAJINCI NE MOGU DA IZBROJE NOVE GROBOVE: "Više posećujemo sahrane nego rođendanske zabave"

ZAPAD je suočen sa dilemom: ili gurnuti Ukrajinu u pregovore sa Rusijom, ili poslati Kijevu više od oružja i podrške, rizikujući direktnu konfrontaciju sa Moskvom, piše The American Conservative. U drugom slučaju biće to isti katastrofalni scenario koji je do sada pokušavao da izbegne. Međutim, i Zapad može da ide putem diplomatije.