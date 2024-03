GAZA "PUCA" NA DVA DELA: Izraelski premijer želi da širi operacije i uprkos apelima ne odustaje od ofanzive na Rafu

PREGOVORI o eventualnom novom prekidu vatre u Gazi, koji sve intenzivnije zagovaraju svetski lideri, uključujući i lidera glavnog saveznika Tel Aviva, šefa Bele kuće Džozefa Bajdena, i dalje je na čekanju. Istovremeno, put koji grade Izraelske odbrambene snage (IDF) razdvajajući Gazu na dva dela došao je do obale Sredozemnog mora, preneo je Si-En-En, pozivajući se na izvore sa satelitskih snimaka. Prema tvrdnjama izraelskih zvaničnika, put predstavlja deo njihovog bezbednosnog plana za kontrolu teritorije mesecima, a možda i godinama, koje dolaze. Satelitski snimak otkriva da se put istok-zapad proteže od graničnog područja Gaze i Izraela preko čitavog pojasa od oko 6,5 kilometara, deleći severnu Gazu, uključujući grad Gazu, od juga enklave.

Tanjug

Britanski Bi-Bi-Si piše da su IDF izgradile više od pet kilometara novog puta kako bi spojile nepovezane deonice. Početna deonica puta u istočnoj Gazi u blizini izraelske granice uspostavljena je između kraja oktobra i početka novembra. No, većina novih deonica izgrađena je tokom februara i početkom marta. Nova ruta je šira od tipičnog puta u Gazi, isključujući Salah al-Din. Bi-Bi-Sijeva analiza snimaka pokazuje da su zgrade duž trase, koje izgledaju kao skladišta, srušene od kraja decembra do kraja januara. To uključuje i jednu zgradu visoku nekoliko spratova.

IDF su poručile da rutu koriste za uspostavljanje operativnog uporišta u toj oblasti i omogućavanje prolaska snaga, kao i logističke opreme. Nisu želele da otkriju kada bi čitava deonica mogla da bude završena, ali su naglasili da je put postojao pre rata i da se "renovira jer su ga oklopna vozila oštetila".

- Izgleda da će izraelska vojska ostati u Gazi na neodređeno vreme. Podelom Gaze na pola Izrael će kontrolisati ne samo ono što ulazi i izlazi iz Gaze, već i kretanje unutar Gaze. To uključuje vrlo moguće sprečavanje 1,5 miliona raseljenih Palestinaca na jugu da se vrate u svoje domove na severu - izjavio je za Bi-Bi-Si Kaled Elgindi, viši saradnik na američkom Institutu za Bliski istok.

Iako su izraelski zvaničnici nedavno upozorili palestinsku grupu Hamas da će ukoliko ne oslobodi preostale taoce do muslimanskog praznika Ramazana, koji je počeo juče, pokrenuti ofanzivu na Rafu, grad na jugu u Pojasu Gaze, do napada, ipak, još nije došlo. No, uprkos apelima američkog predsednika Džoa Bajdena da bi vojna intervencija u Rafi, gde se nalazi više od 1,5 miliona raseljenih Palestinaca, bila "crvena linija", izraelski premijer Benjamin Netanijahu poručio je da neće odustati od ofanzive na jedino preostalo utočište Palestinaca u enklavi.

Netanijahu je rekao da operacija u južnom gradu na granici sa Egiptom neće trajati više od dva meseca, ali nije izneo više detalja o tome kada bi do dugonajavljivane ofanzive zapravo moglo da dođe. Neimenovani američki zvaničnici izjavili su za Si-En-En da Bajdevova administracija ne očekuje da će izraelska vojska uskoro proširiti operacije na Rafu. Izraelski premijer je, takođe, demantovao Bajdenovu tvrdnju da "više povređuje nego pomaže Izraelu" u smanjivanju civilnih žrtava u Gazi.

- Ako je Bajden mislio da vodim privatnu politiku protiv većine, želje većine Izraelaca, i da to šteti interesima Izraela, onda greši u oba slučaja - rekao je Netanijahu za "Politiko".

Šolc: Primirje tokom Ramazana NEMAČKI kancelar Olaf Šolc pozvao je na dugotrajniji prekid vatre u ratu u Gazi, istakavši da bi to "idealno bilo tokom Ramazana". "Takav prekid vatre bi trebalo da obezbedi da izraelski taoci konačno budu oslobođeni i da više humanitarne pomoći konačno stigne u Gazu. Predsednik SAD, mnogi drugi i ja smo čvrsto posvećeni ovome. Siguran sam da većina Izraelaca i Palestinaca želi mir". poručio je Šolc.