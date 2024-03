"BAJDENOVO OBRAĆANJE SRAMOTA ZA AMERIKU" Tramp: Najgori govor predsednika u Kongresu

BIVŠI predsednik SAD Donald Tramp nazvao je noćašnje obraćanje predsednika Džozefa Bajdena Kongresu "sramotom za Ameriku" i ocenio da mu je govor bio "ljutit" i "polarizujući".

Foto: EPA

- To je možda bio najljući, najmanje saosećajan, najgori govor predsednika u Kongresu. Bila je to sramota za našu zemlju - naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

On je istakao da je Bajdenov govor bio ispunjen mržnjom, navodi Njuzvik.

- Bajden jedva da je pomenuo pitanje migranata, ili pitanje najgore granice u istoriji sveta. On nikada neće popraviti problem ilegalnih migracija, niti to želi. Želi da naša zemlja bude preplavljena migrantima. Krivična dela će porasti na nivoe koji nisu viđeni dosad, i to će se desiti ubrzo - istakao je Tramp.

Bajden se u četvrtak uveče obratio Kongresu, gde je govorio o brojnim aktuelnim temama, kako u SAD, tako i u svetu.

