ZAOŠTRAVA SE SITUACIJA NA HAITIJU: Bande ne daju premijeru karipske države da se vrati u zemlju

NAORUŽANE bande, koje su pre nekoliko dana pomogle skoro svim pritvorenicima da pobegnu iz zatvora na Haitiju, sada brane premijeru te ostrvske države Arijelu Henriju da se vrati u zemlju?!

Tanjug

Iako su vlasti uvele vanredno stanje i policijski čas, to nije uticalo na smirivanje situacije u karipskoj državi. Prvi čovek vlade Haitija je sleteo u Portoriko iz Nju Džerzija, pošto je prethodno boravio u Keniji, jer su bande blokirale međunarodni aerodrom i praktično onemogućile premijeru da se vrati kući.

Vođa bande Džimi Roštilj Šerizije zatražio je od premijera da podnese ostavku upozorivši da se zemlja "kreće ka građanskom ratu", preneo je Bi-Bi-Si. Avion predsednika vlade bio je primoran da se preusmeri na Portoriko pošto mu je odbijen ulazak. Dominikanska Republika je ranije saopštila da zatvara vazdušni prostor sa susednim Haitijem, sa kojim deli ostrvo Hispanjola.

Tražio vojsku sa strane NAORUŽANE bande praktično su preuzele kontrolu nad 80 odsto glavnog grada Porto-o-Prensa, zbog čega je premijer zatražio pomoć. No, nijedna zemlja još nije poslala svoje trupe. Njegova nedavna poseta Keniji trebalo je da "spase" dogovor o raspoređivanju oko 1.000 policajaca na ostrvu. Bahami i Benin su se obavezali da će poslati trupe, dok su Jamajka i država Antigva i Barbuda rekle da su spremne da pomognu. SAD su obećale 200 miliona dolara podrške.

Henri je prošle nedelje napustio Haiti da bi prisustvovao regionalnom samitu u Gvajani, pre nego što je otputovao u Keniju, gde je potpisao sporazum o raspoređivanju multinacionalnih policijskih snaga na Haitiju. Tokom njegovog odsustva, nekoliko bandi na čelu sa Šerizijeom, bivšim policajcem, napalo je policijske stanice i upalo u dva najveća zatvora na Haitiju oslobodivši oko 4.000 zatvorenika, među kojima su i optuženi za ubistvo bivšeg predsednika Haitija Žovenela Moiza 2021. godine.

Aktuelni premijer je na tu poziciju stupio posle atentata na predsednika, a novi izbori ni do danas nisu održani. Do njih je trebalo da dođe nedavno, pošto je po planu Henri trebalo da podnese ostavku 7. februara, ali to se nije dogodilo, što je dovelo do velikih protesta. Na hiljade ljudi okupiralo je ulice najsiromašnije države na zapadnoj hemisferi zahtevajući od premijera da se pridržava plana.