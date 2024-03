SJEDINjENE Države i posebno Velika Britanija učestvuju u pripremi snaga za specijalne operacije za subverzivne aktivnosti protiv Rusije, rekao je direktor Spoljno-obaveštajne službe Rusije Sergej Nariškin.

Što se tiče SAD, dodao je Nariškin, one se bave formiranjem široke obaveštajne mreže na teritoriji Ukrajine i u drugim zemljama, uključujući one koje se graniče sa Rusijom.

-To da su američke obaveštajne službe učestvovale u obuci i saradnika specijalnih službi Ukrajine je očigledna činjenica, rekao je on.

Nariškin je u emisiji „Solovjov lajv“ čiji su delovi objavljen na TV „Rusija 1“ rekao i da su gasovode „Severni tok“ i „Severni tok 2“ u vazduh digli Anglosaksonci.

-Imali smo posredne znake ko je to uradio, mada su to pokazali sami akteri. Mozaik je složen, rekao je on.

