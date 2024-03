AMERIČKI GENERALI UZNEMIRENI: Kineska nuklearna trijada i svemirska tehnologija razvijaju se zapanjujućom brzinom (VIDEO)

KINESKI razvoj nuklearnog oružja, vozila za isporuku i svemirskog programa je neverovatno brz, upozorili su američki strateški i svemirski komandanti u četvrtak američke kongresmene.

Foto: Jutjub/CNA

-Proboj koji smo videli, napredak i koliko brzo su postigli održivu trijadu su zapanjujući, rekao je Entoni Koton, šef američke strateške komande, Kongresu SAD. Pod “trijadom”, zvaničnik misli na nuklearnu trijadu, koja se sastoji od tri vrste vektora koji nose nuklearno oružje: projektila koji se mogu lansirati sa kopna, iz aviona ili sa podmornica.

Na kopnu, Kina ima balističke rakete na nuklearni pogon. Kada je reč o moru, od 2007. Kina ima podmornice tipa 094 (klasa Jin) na nuklearni pogon koje mogu da nose 12 balističkih projektila. Takođe u vazduhu, Peking već razvija strateški bombarder stelt kategorije, odnosno teško uočljiv radarima, pošto su postojeći strateški bombarderi H-6 izvedeni iz aviona Tupoljev Tu-16 iz kasnih 1950-ih i sada mogu koristiti praktično samo za lansiranje projektila sa ravnom putanjom leta.

Kina trenutno ima oko 500 bojevih glava i nuklearnih bombi, ali bi mogla imati čak 1.500 do 2035. godine, pokazala je prošlogodišnja analiza Udruženja za kontrolu naoružanja.

Napredak Kineza u svemirskoj tehnologiji je takođe brz, tvrde iz SAD i dodaju: „Kina i Rusija decenijama proučavaju naše sisteme. (…) Na mnogo načina (Kinezi) repliciraju ono što smo uradili u svemiru“, rekao je šef američke svemirske komande Stiven Vajring, povezujući to sa aktivnostima Kine u Južnom kineskom moru.

Kineska vojska / Foto AP

-Dok pokušavaju da nas istisnu iz prvog i drugog lanca ostrva u Pacifiku, otišli ​​su u svemir zbog koristi koje to donosi, dodao je on. “Kina veoma zavisi od svemirske tehnologije i neće koristiti oružje za masovno uništenje satelita kao što bi to mogla Ruska Federacija”, tvrdi stručnjak.

Prema njemu, čini se da Rusija nije toliko zavisna od svemirskih objekata, jer je pre svega kontinentalna sila i može više da koristi optičke kablove. Međutim, kako je Vajting tvrdi, i Kina i Rusija znaju da SAD zavise od objekata u svemiru koji su sve ranjiviji.

-Naše snage su sada optimizovane za benigno svemirsko okruženje. Sistemi su izgrađeni ili potrebni u vreme kada se nismo suočili sa pretnjama koje sada vidimo, rekao je general Stiven Vajting, šef američke svemirske komande.

-Sada se moramo fokusirati na postojanje sistema za zaštitu i odbranu postojeće arhitekture, kako bismo je učinili otpornijom, dodao je on. Dakle, SAD moraju da modernizuju svoj nuklearni arsenal da bi odgovorile na povećane pretnje.

Istovremeno, Rusija ima veliki broj manjeg taktičkog nuklearnog oružja, a Putin je izjavio kako je modernizovao svoj nuklearni arsenal i napravio nove rakete, što čini se iz ovih izveštaja, plaši SAD trenutno dok je Kina “pretnja na duge staze”, međutim tu nije kraj njihovoj “frustraciji”.

Naime, dodatna briga za Vašington je sve bliža saradnja između Rusije i druge dve države pod istom nuklearnom barikadom: Severne Koreje i Irana. Smatraju da bi obe zemlje mogle da iskoriste rusko bogato iskustvo u sopstvenim nuklearnim programima.

Oba američka komandanta su apelovala na zakonodavce da obezbede novac:

Za modernizaciju američke nuklearne trijade, za program zamene strateških bombardera novim B-21 ili da se nuklearne podmornice klase Ohajo zamene novijim.

Takođe i za veće podmornice klase Kolumbija i za zamenu postojećih interkontinentalnih balističkih projektila, za šta će biti potrebno 1,5 biliona dolara u narednih 30 godina.

KINESKA HIPERSONIČNA RAKETA DONG FENG 17

Sistem, raspoređen 2020. godine, mogao bi da zameni neke zastarele sisteme balističkih raketa kratkog dometa.

Prema izveštajima, DF-17 bez problema probija regionalnu američku protivraketnu odbranu. Može ići od Kine do američkih vojnih stanica u Jokosuki, Japanu i Južnoj Koreji u maksimalnom dometu od 2.500 kilometara (1.550 milja).

Hipersonična raketa je dospela na naslovne strane dok je debitovala u oktobru 2019. na vojnoj paradi povodom 70. godišnjice vladavine Komunističke partije u Kini. Kasnije, 2021. godine, Kineska armija je sprovela svoj prvi javni hipersonični test koji je uključivao DF-17 Glide, što je izuzetno potreslo Sjedinjene Države.

Prema izveštajima, DF-17 bi mogao da isporuči i konvencionalni i nuklearni teret. Raketa se može lansirati iz mobilnog transportno-upravljačkog lansera.

Nakon podizanja na skoro egzoatmosferske visine, projektil se odvaja i koristi hipersonično klizni nosač DF-ZF da pronađe svoj cilj. Zbog svoje velike brzine, niske putanje i fleksibilnosti u toku leta, može uspešno da prodre kroz sofisticiranu odbranu protivnika u okolnostima u kojima bi konvencionalniji sistemi verovatno zakazali.

Iako je DF-17 raketa predviđena za lansiranje sa zemlje, neki izveštaji ukazuju da bi varijanta sa vazdušnim lansiranjem mogla biti razvijena za upotrebu od strane bombardera Xian H-6N, najnovijeg modela porodice bombardera H-6.

Sa dometom od 10.000–11.000 kilometara i opremljen DF-17, H-6N može da dopre do svih neprijateljskih instalacija širom celog Indo-Pacifika.

oruzjeonline.com

