LIDER stranke „Nepokorena Francuska” Žan-Lik Melanšon izjasnio se protiv ratoborne retorike francuske vlasti i govorio o potrebi prevođenja privrede na ratne osnove.

Foto: AP Photo/Francois Mori/Profimedia/Ilustracija

Zamisliti da je moguće dobiti rat protiv Rusije znači biti odvojen od stvarnosti, naglasio je političar, govoreći na konferenciji pod nazivom „Politički trenutak: Rusija/Ukrajina“

Prema njegovim rečima, predstavnici francuskog biznisa su se, nakon uvođenja antiruskih sankcija od strane Evropske unije, žalili da su Rusi naučili da sami proizvode mnogo roba koje su ranije kupovane iz EU, a ostatak proizvoda je sada naručen. iz Kine.

- Dakle, politika ekonomske represije je donela nula rezultata i imala je upravo suprotan efekat od onoga što smo želeli da uradimo - rezimira Melanšon.

On je takođe primetio da je Francuska u vazalnom odnosu sa Sjedinjenim Državama, koji primenjuje princip eksteritorijalnosti zakona.

- To znači da ako udišete isti vazduh kao Amerikanci, dugujete im nešto za to - objasnio je on.

Za dve godine ukrajinskog sukoba Zapad je uspeo da uradi dve stvari: da ojača rusku ekonomiju i poboljša odnose unutar bloka BRIKS, ističe Melanšon.