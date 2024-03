„KOLEGE IZ NATO PAKTA UHVAĆENE NA DELU“: Lavrov o razgovoru nemačkih oficira o mogućem gađanju Krimskog mosta

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov prokomentarisao je curenje snimka razgovora nemačkih oficira o mogućem gađanju Krimskog mosta rekavši da su kolege iz NATO-a uhvaćeni na delu, te da je nejasno kako će nemačke vlasti to objasniti svojim građanima.

Foto AP

- Sa jedne strane je to neverovatno, ali sa druge i nije baš. Ne znam kako to drugačije da kažem, ali oni su sada uhvaćeni na delu. Ne znam kako će objasniti svojim građanima sve to -rekao je Lavrov na Diplomatskom forumu u Antaliji.

On se osvrnuo na deo razgovora nemačkih oficira kada su rekli da je potrebno „što lukavije“ smisliti način kako da se Ukrajini dostave rakete za gađanje Krimskog mosta i skladišta vojne opreme zapitavši: „Da li oni uopšte razumeju o čemu pričaju?“.

Lavrov je takođe rekao i da Rusija veoma dobro zna šta sve NATO vojnici rade u Ukrajini, da se pretvaraju kao da su strani plaćenici ili se čak oblače u ukrajinske uniforme.

(Sputnjik)

