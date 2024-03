Vladimir Zelenski je upozorio da svet mora da se brani, a da ruski predsednik mora da izgubi.

Vladimir Putin poručuje da Zapad pokušava da uništi Rusiju iznutra i da postoji opasnost od nuklearnog konflikta.

Glavnokomandujući vojske Oleksandr Sirski kaže da su ukrajinske snage potisnule ruske iz sela Orlovke, zapadno od Avdejevke, ali da je situacija na istočnom frontu i dalje teška.

Moskva navodi da je ruska vojska ušla u selo Robotine u regionu Zaporožja.

Obustavljen saobraćaj preko Krimskog mosta, a u Sevastopolju je proglašena vazdušna opasnost.

U Sevastopolju deluje PVO, sve službe su u stanju borbene gotovosti, rekao je gubernator Mihail Razvožajev.

Ruska PVO je tokom dana oborila još dva ukrajinska drona iznad Belgorodske oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Britanska vlada pokušava da ubedi Nemačku da isporuči Ukrajini krstareće rakete velikog dometa "taurus" kojima se mogu izvoditi napadi na teritoriji Rusije, javlja agencija Blumberg pozivajući se na svoje izvore.

-Britanska vlada je nezvanično pozvala da isporuči te rakete vladi u Kijevu, navodi američka agencija.

Nemački kancelar Olaf Šolc izjavio je ranije da je uzdržan po pitanju isporuke ovih raketa jer njima mogu biti pogođeni i ciljevi u Moskvi.

Kremlj ne namerava da objavi nacrt mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine iz 2022. godine, rekao je portparol Dmitrij Peskov i dodao da je čitav proces prekinuo Kijev po naređenju Londona.

Na brifingu jedan od novinara je tražio od Peskova da prokomentariše tekst dokumenta koji je objavljen u američkom listu „Volstrit džornal“ u kojem se kao jedan od uslov navodi da bi Krim bio jedina teritorija pod punom kontrolom Rusije, a da bi budućnost LNR i DNR bila određena u pregovorima predsednika Rusije i Vladimira Zelenskog.

-Jedino što mogu da kažem da su u martu 2022. bili jedni uslovi na terenu, danas su drugačiji i drugačiji je, shodno tome, pravni status teritorija koje su postale regioni Rusije, što je upisano u Ustavu naše zemlje, rekao je on u vezi s tim da li je Rusija bila spremna sa povuče snage iz Hersonske i Zaporoške oblasti u tom trenutku.

Tekst je bio usaglašen, ali mi ne bismo želeli da ga objavljujemo, dodao je on.

Oružane snage Rusije oslobodile su Lastočkino, Severno i Petrovsko na avdejevskom pravcu i nastavile da napreduju ka zapadu, ukrajinske snage izgubile su više od 2.600 pripadnika, 23 tenka, uključujući „abrams“;

Oružane snage Rusije su tokom prethodnih nedelju dana izvele 23 grupna napada visokopreciznim oružjem i dronovima na objekte vojno-industrijskog kompleksa Ukrajine;

Visokopreciznim napadima uništena su preduzeća u Ukrajini koja su proizvodila dronove, kao i arsenali i lokacije Oružanih snaga Ukrajine i stranih plaćenika;

Foto General Staff of the Armed Forces of Ukrain 3. jurisna brigada Azov