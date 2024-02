RUSKI SENATOR: Zapad će napraviti fatalnu grešku ako ignoriše Putinove poruke

ZAPADNE zemlje će napraviti fatalnu grešku ako budu ignorisale poruke predsednika Rusije Vladimira Putina tokom obraćanja Federalnoj skupštini, na temu mira u Ukrajini, o Evropi i svemiru, izjavio je potpredsednik Saveta federacije Konstantin Kosačov.

- U obraćanju su najjače poruke o miru: o Ukrajini – nismo mi započeli ovaj rat, ali ćemo ga završiti; o Evropi - tvrdnje o predstojećoj agresiji Rusije su glupost; o svemiru – mi od 2008. godine predlažemo da se pravno učvrsti odricanje od militarizacije i drugo. U Minhenu je 2007. godine Zapad odlučio da slične poruke o miru ignoriše. U slučaju da se to dogodi još jednom, to će biti još jedna fatalna greška Zapada, koja će još jednom biti gora od zločina - napisao je on na društvenim mrežama.

Predsednik Saveta federacije Rusije Valentina Matijenko je navela da će nakon obraćanja predsednika Rusije senatori utvrditi novi plan i mere za realizaciju na savetu Palate koji će biti održan 5. marta.

Obraćanje ruskog predsednika komentarisao je predsednik Dume Vjačeslav Volodin koji je rekao da je Vladimir Putin odgovorio na sva pitanja ljudi.

- Naravno, tema bezbednosti nije slučajno bila na početku, jer je to bio odgovor neprijateljskim zemljama, odgovor Vašingtonu i Briselu. Predsednik je izuzetno jasno odgovorio - rekao je Volodin.

Ministar finansija Rusije Anton Siluanov je naveo da će Ministarstvo finansija naći resurse kako bi se ispunili svi ciljevi i realizovali novi nacionalni projekti.



