SPREMAO UBISTVO TAKERA KARLSONA: Uhapšen osumnjičeni u Moskvi - Ukrajinska služba ga navodno platila da postavi eksploziv

U MOSKVI je uhapšen muškarac osumnjičen da ga je ukrajinska obaveštajna služba platila da postavi eksplozivnu napravu u vozilo Takera Karlsona tokom njegovog boravka u ruskoj prestonici, objavio je glavni dopisnik Tudej njuz Afrika iz Bele kuće u Vašingtonu.

Foto: Printscreen

Plan je, kako je društvenom mreži X naveo Ateba, bio da osumnjičeni ubije istaknutog američkog novinara dok je boravio u Moskvi gde je intervjuisao ruskog predsednika Vladimira Putina.

Why would anyone want to assassinate Tucker Carlson? Why?https://t.co/VM3rd8rZd5 — Simon Ateba (@simonateba) February 27, 2024

Karlson je izjavio danas da su ga američke obaveštajne agencije pratile pre intervjua sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

"Dobio sam poziv od reportera Njujork tajmsa koji me je pitao kada ću intervjuisati Putina. On to nije mogao da zna. Nikome nisam rekao. Očigledno je da su opet uradili isto. Dostavili su informaciju Njujork tajmsu, u pokušaju da ometu intervju", rekao je Karlson u podkastu Glena Beka.

Dodao je da je nakon optužbi bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona da je "marioneta Kremlja", zatražio intervju sa njim, ali da mu je za to traženo milion dolara.

"Boris Džonson me naziva marionetom Kremlja ili tako nešto. Zato sam zatražio intervju sa Borisom Džonsonom. Konačno mi se javi jedan od njegovih savetnika i kaže da će razgovarati sa mnom, ali da će me to koštati milion dolara. On želi milion dolara", rekao je Karlson.

(Informer)

BONUS VIDEO:TRAMP NAPUSTIO SUDNICU: Trenutak kad nekadašnji predsednik SAD odlazi uz velike mere obezbeđenja